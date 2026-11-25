Der Musikstreamingdienst Tidal (App Store-Link) zieht eine klare Grenze bei künstlich erzeugter Musik. Ab dem 9. Dezember dieses Jahres will die Plattform vollständig KI-generierte Songs schrittweise aus ihrem Angebot entfernen, wie Tidal-Chef Robert Andersen auf X berichtet. Die Dimensionen sind beachtlich: Rund 29 Millionen Titel sollen betroffen sein. Andersen zufolge waren in den vergangenen 90 Tagen etwa 43 Prozent aller hochgeladenen Songs als KI-generiert gekennzeichnet.

Der angekündigte Schritt dürfte sich deutlich auf das Musikangebot auswirken. Tidal rechnet damit, künftig täglich zwischen 80.000 und 85.000 KI-generierte Titel abzulehnen. Bis Anfang 2027 soll die Bereinigung abgeschlossen sein. Interessant ist dabei die genaue Abgrenzung: Musik, bei der KI lediglich unterstützend zum Einsatz kommt, bleibt weiterhin erlaubt. Verbannt werden ausschließlich Songs, die vollständig mit KI-Tools erstellt wurden.

Bereits zuvor hatte Tidal KI-generierte Musik aus seinem Monetarisierungsprogramm ausgeschlossen. Jetzt geht der Dienst deutlich weiter und will solche Inhalte grundsätzlich nicht mehr auf der Plattform anbieten. Andersen ist überzeugt, damit sowohl Kreativen als auch den Nutzern und Nutzerinnen entgegenzukommen: Schließlich hätten rund 96 Prozent der KI-generierten Songs bislang nicht einmal einen einzigen Stream erhalten. Aus Sicht des Unternehmens steht der Aufwand für diese Inhalte damit offenbar in keinem Verhältnis zu ihrer tatsächlichen Nutzung.

Apple Music setzt auf Transparenz statt Verbote

Einen ganz anderen Weg verfolgt Apple Music (App Store-Link): Der Streamingdienst verzichtet bislang auf ein grundsätzliches Verbot und setzt stattdessen auf Transparenz. Bereits eingeführte KI-Kennzeichnungen sollen der Nutzerschaft zeigen, ob und in welchem Umfang künstliche Intelligenz bei der Produktion eines Songs beteiligt war. Dafür ist Apple auf die Mithilfe von Plattenlabels und Musikvertrieben angewiesen. Titel, die im Wesentlichen mit Hilfe von KI entstanden sind, müssen mit dem Hinweis „Made With AI“ versehen werden.

Wie groß das Thema inzwischen geworden ist, zeigen auch Apples Zahlen. Laut Oliver Schusser, Vice President von Apple Music, waren im April mehr als ein Drittel der monatlichen Neueinreichungen vollständig KI-generiert. Trotzdem entfiel auf diese Musik weniger als 0,5 Prozent der tatsächlichen Hörzeit. Damit zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei Tidal: KI-Musik überschwemmt zwar zunehmend die Upload-Systeme der Streamingdienste, erreicht beim Publikum bislang aber nur einen vergleichsweise kleinen Anteil.