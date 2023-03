TikTok: Neuer dritter Feed liefert Wissenschafts-Videos

Das soziale Netzwerk TikTok (App Store-Link) hat bekanntgegeben, einen neuen und mittlerweile dritten Feed hinzuzufügen. Dieser soll sich ausschließlich mit mit Inhalten aus den Bereichen, Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik befassen und über eine zusätzliche Moderation verfügen, bevor Inhalte im Feed erscheinen.

Der von TikTok als „STEM“ getaufte Feed (S = science, T = technology, E = engineering, M = math) wird neben den beiden bestehenden Feeds „Following“ und „For You“ erscheinen und Inhalte für Nutzer und Nutzerinnen anzeigen, die speziell nach aktuellen Wissenschafts- und Technologievideos suchen. Laut Angaben von TikTok sollen Personen in den USA den Feed schon in den kommenden Wochen zu sehen bekommen.

Nicht alle wissenschaftlichen und technischen Inhalte werden im STEM-Feed erscheinen: Laut TikTok müssen die Videos, zusätzliche Prüfungen durch Partnerorganisationen bestehen, die sich um Vertrauen und Sicherheit bemühen. Erst dann kommen sie für den STEM-Feed in Frage. Für die Prüfung der Inhalte wird Common Sense Networks zuständig sein, und Poynter „wird die Zuverlässigkeit der präsentierten Informationen bewerten“, so TikTok. Das Unternehmen hatte sich in der Vergangenheit bereits mit Common Sense Networks zusammengetan, um Inhalte auf ihre Altersangemessenheit hin zu überprüfen.

Durch die Hinzufügen eines themenspezifischen, kuratierten Feeds erhält die TikTok-Community eine sichtbarere und dauerhaftere Platzierung – und auch TikTok-User, die sich normalerweise nicht mit MINT-Inhalten befassen, können schnell und einfach in die Thematik eintauchen.

„Diese bildungsbasierten Gemeinschaften gedeihen bereits auf TikTok. Tatsächlich wurden Hashtags mit MINT-Bezug bis heute über 110 Milliarden Mal aufgerufen und verbinden eine dynamische Gemeinschaft von Menschen mit gemeinsamen Interessen. Wir haben den MINT-Feed so gestaltet, dass er als Ziel für diejenigen dient, die sich mit diesen bereichernden Themen weiter beschäftigen möchten. Ob angehende Wissenschaftler dazu ermutigt werden, in den Kommentaren Experimente durchzuführen, oder ob einem neuen Programmierer geholfen wird, das Programmieren zu lernen – der MINT-Feed bietet einen Raum für gemeinsames Lernen, Inspiration und Bereicherung.“

So berichtet TikTok im eigenen Newsroom zum Thema. Obwohl das Unternehmen angibt, dass der neue Feed ein Ort sein soll, an dem man Zugang zu zuverlässigen, unterhaltsamen Inhalten hat, sind Wissenschaft und Gesundheit seit langem Themen, in denen sich Fehlinformationen festgesetzt haben – vor allem seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. TikTok verbietet beispielsweise im Rahmen seiner Richtlinie für medizinische Fehlinformationen falsche oder irreführende Inhalte über COVID-19 und Impfstoffe.

Schon im Februar dieses Jahres hat TikTok offenbar einen eingeschränkten Test ähnlicher themenbasierter Feeds durchgeführt, darunter auch Kategorien wie Mode, Sport und Spiele. Das Unternehmen sagt, dass es derzeit Themen-Feeds in ausgewählten Märkten testet. Mit dem neuen STEM- bzw. MINT-Feed wird das Angebot des sozialen Netzwerks weiter diversifiziert – und dieses Mal erfreulicherweise im Hinblick auf seriöse Themen und Informationen.