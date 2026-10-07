Tim Cook: Apple-Aktien für fast 64 Millionen US-Dollar verkauft

Ex-Apple-CEO Tim Cook hat Anfang Oktober Apple-Aktien im Wert von knapp 63,9 Millionen US-Dollar verkauft. Am 2. Oktober trennte er sich von 191.753 Aktien. Die Verkäufe erfolgten zu Kursen zwischen 330,66 und 334,50 US-Dollar je Aktie. Zum Zeitpunkt der Artikel-Verfassung notierte die Apple-Aktie bei 333,63 US-Dollar.

Dem Verkauf war am 1. Oktober die Freigabe von 374.541 Restricted Stock Units (RSUs) vorausgegangen. Dabei handelt es sich um einen Bestandteil von Cooks Vergütung, bei dem Aktien nach Erfüllung bestimmter Bedingungen übertragen werden. Wie viele Aktien letztlich freigegeben wurden, hing unter anderem von Apples Gesamtaktionärsrendite im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem S&P 500 über einen Zeitraum von drei Jahren ab.

Von den freigegebenen Aktien wurden 199.038 Stück im Wert von rund 65,75 Millionen US-Dollar einbehalten. Damit wurden die anfallenden Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Aktienvergütung abgedeckt. Cook erhielt also nicht einfach die gesamte Zahl der freigegebenen Aktien zur freien Verfügung.

Der Verkauf war offenbar lange geplant

Interessant ist auch der Zeitpunkt der Transaktion. Laut Investing.com erfolgte der Verkauf im Rahmen eines sogenannten Rule-10b5-1-Handelsplans, den Cook bereits im Mai verabschiedet hatte. Die Verkäufe waren damit im Voraus festgelegt und wurden nicht erst am Tag der Transaktion aufgrund der aktuellen Apple-Aktienkursentwicklung beschlossen.

Neben dem Verkauf übertrug Cook am 2. Oktober weitere 26.325 Apple-Aktien als Schenkung. Wer die Aktien erhalten hat, geht aus der entsprechenden Meldung nicht hervor. Die Schenkung kommt damit zusätzlich zu den Aktienverkäufen und der Einbehaltung für Steuerzahlungen hinzu.

Trotz der umfangreichen Transaktionen besitzt Tim Cook weiterhin mehr als 3,2 Millionen Apple-Aktien, die über seinen Trust gehalten werden. Der Verkauf reduziert seinen Apple-Bestand damit zwar deutlich, macht aber nur einen Teil seiner weiterhin beträchtlichen Beteiligung am Konzern aus.