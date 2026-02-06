Tim Cook: Apple-CEO kündigt neue Produktkategorien und KI-basierte Dienste an

Apple-CEO Tim Cook hat bei einer internen Vollversammlung am gestrigen Donnerstag die Belegschaft auf eine neue Ära der künstlichen Intelligenz eingeschworen. Wie Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet, deutete Cook an, dass durch KI völlig neue Produkt- und Dienstleistungskategorien entstehen werden.

„Es wird neue Kategorien von Produkten und Dienstleistungen geben, die durch KI ermöglicht werden, und wir sind sehr begeistert davon. Ich bin fest davon überzeugt, dass kein Unternehmen besser positioniert ist als Apple, um unseren Kunden eine tiefgreifende und sinnvolle Nutzung von KI zu ermöglichen.“

So wird der Apple-Chef von Gurman zitiert. Die Vollversammlung diente Cook auch, um weitere Schwerpunkte anzusprechen. Er versprach, sich in Washington intensiv für Einwanderungsreformen einzusetzen: Ein Thema, das für Apple mit vielen internationalen Fachkräften zentral ist. Cook erklärte während der Versammlung, er sei „zutiefst bestürzt“ über die derzeitige Einwanderungspolitik der USA und wolle weiterhin Druck auf die Gesetzgeber ausüben.

„Ich habe von einigen von Ihnen gehört, dass Sie sich nicht wohl dabei fühlen, Ihr Zuhause zu verlassen. Niemand sollte sich so fühlen. Niemand. Seit ich mich erinnern kann, sind wir ein intelligenteres, klügeres und innovativeres Unternehmen, weil wir die besten und klügsten Köpfe aus allen Teilen der Welt angezogen haben. Ich werde mich weiterhin bei den Gesetzgebern für dieses Thema einsetzen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Jeder Mensch verdient es, mit Würde und Respekt behandelt zu werden. Ganz gleich, woher er kommt.“

KI-fähige Brille und Health+ als erste Innovationen

Zudem ging Tim Cook auf Nachfolgefragen und das Ausscheiden von Führungskräften ein, ohne konkrete Pläne zu nennen, und lobte die Stärke des internen Talents. Der Apple-CEO zeigte sich auch begeistert, seine Vision von KI-getriebenen Innovationen, die über bloße Software-Updates hinausgehen und neue Geräte umfassen, mit den Apple-Angestellten zu teilen.

Zu den potenziellen neuen Produkten zählen nach Berichten vor allem smarte Apple Glasses. Die KI-fähige Brille mit Kamera, Mikrofon und Siri-Integration könnte noch dieses Jahr vorgestellt werden, um 2027 am Markt zu starten. Sie positioniert sich als leichteres iPhone-Zubehör ähnlich der Apple Watch und reagiert auf Konkurrenz wie Metas Ray-Ban-Brille. Gurman und andere Analysten sehen darin eine der ersten greifbaren Umsetzungen von Cooks Ankündigung.

Auf der Dienstleistungsseite wird ein KI-zentrierter Apple Health+ Dienst erwartet, der mit iOS 27 kommt. Dieser soll als intelligenter Gesundheitscoach fungieren, Ernährung, Aktivität und medizinische Hinweise personalisieren und mit Fitness+ zusammenarbeiten. Solche Neuerungen könnten Apples Ökosystem deutlich erweitern und den Druck von KI-Konkurrenten abfedern, während langfristig weitere Kategorien folgen dürften.