Gut eine Woche vor der Präsentation des iPhone Duo ist Tim Cook als Apple-CEO abgetreten. Warum er den Zeitpunkt so gewählt hat, verriet er jetzt im Gespräch mit David Phelan von The Independent, das in der britischen Apple-Zentrale in der Battersea Power Station stattfand.

Der Wechsel an der Spitze: lange geplant

Seit dem 1. September führt John Ternus, zuvor Chef der Hardware-Entwicklung, den Konzern. Cook zufolge lief der Übergang nach Plan, und zwar nach einem, der schon vor Jahren angestoßen wurde. Das Ziel sei gewesen, den Wechsel so vorbildlich zu gestalten, dass andere Unternehmen daraus lernen können. Den Rücktritt legte er bewusst auf den 1. September, nur acht Tage vor Ternus‘ Auftritt mit dem iPhone Duo. Der Produktzyklus fühle sich hervorragend an, und das Duo erscheine in wenigen Wochen. So starte sein Nachfolger mit maximalem Schwung.

Als Rat gab Cook ihm mit auf den Weg, den Job zur eigenen Sache zu machen und ihn nicht zu kopieren. Ähnliches hatte einst schon Steve Jobs ihm selbst geraten.

Neue Rolle: Politik statt Tagesgeschäft

Als Vorstandsvorsitzender kümmert sich Cook inzwischen vor allem um die Weltpolitik und den Austausch mit Regierungen. Ternus unterstütze er, wo gewünscht, ins operative Geschäft rede er ihm aber nicht hinein. Die Basis sei gegenseitiges Vertrauen, außerdem sprächen beide häufig und ausführlich miteinander. Cook beschreibt sich selbst als jemanden, der sich nicht einmischt.

Bildung und Live-Musik in London

Nebenbei ging es um zwei Projekte vor Ort. Gemeinsam mit dem von König Charles III. gegründeten King’s Trust startet Apple ein intensives Bildungsprogramm für junge Menschen mit Ambitionen in der Kreativbranche. Cook betonte, dabei gehe es um mehr als Geld: Kreative Köpfe aus dem Unternehmen sollen als Mentoren fungieren. Die neue Apple Music Hall am Londoner Standort nannte er „typisch Apple“. Von der Architektur bis zum Raumklang sei alles durchdacht, und sie setze ein Zeichen für die Bedeutung von Live-Auftritten.