Tim Cook kündigt „wichtige Woche“ an: Neue Apple-Produkte schon am Montag

Apple macht ernst, denn Tim Cook hat offiziell eine „big week“ voller Ankündigungen ab Montag bestätigt. Gleichzeitig deutet vieles auf mehrere neue Geräte hin. In einem Post auf X, der von einem kurzen Video mit MacBook-Deckel begleitet wird, kündigt der Apple-Chef eine spannende nächste Woche an. Dadurch steigen die Erwartungen deutlich.

Drei Tage voller Apple-Neuheiten geplant

Berichten zufolge plant Apple eine Serie von Produktankündigungen zwischen dem 2. und 4. März, sodass Apple innerhalb weniger Tage mehrere Geräte vorgestellt. Allerdings soll es kein klassisches Event geben, sondern Apple will die Produkte vermutlich schrittweise per Pressemitteilung präsentieren. Dadurch bleibt der Ablauf kompakt und dennoch spannend.

Bis zu fünf neue Produkte möglich

Insider rechnen damit, dass Apple mindestens fünf neue Geräte enthüllen könnte, wobei besonders ein günstigeres MacBook im Mittelpunkt stehen dürfte. Zusätzlich gelten ein mögliches iPhone 17e sowie neue iPads und Macs als wahrscheinlich. Dadurch würde Apple mehrere Produktlinien gleichzeitig aktualisieren.

ein iPad Air mit neuem M4 Chip

ein Einstiegs-iPad mit Apple Intelligence

ein MacBook Air der nächsten Generation

neue MacBook Pro-Modelle mit leistungsstärkeren Chips

Dennoch bleibt unklar, ob Updates für Apple TV oder HomePod mini bereits bereitstehen.

Fokus auf breite Zielgruppe und neue Hardware

Die Hinweise sprechen dafür, dass Apple vor allem massentaugliche Geräte zeigen will, während High-End-Produkte möglicherweise später folgen.

Apple startet in eine spannende Woche

Apple heizt die Erwartungen bewusst an, denn mehrere Produkte könnten innerhalb weniger Tage erscheinen. Dadurch dürfte die erste Märzwoche für Fans besonders spannend sein. Ob wirklich alle erwarteten Geräte erscheinen, zeigt sich jedoch erst mit den offiziellen Ankündigungen.

