Tim Cook zum dritten Mal 2026 in China: Apple setzt auf Ausbau vor Ort

Apple-Verwaltungsratschef Tim Cook ist zum dritten Mal in diesem Jahr nach China gereist. Im Mittelpunkt seines aktuellen Besuchs in der Provinz Guangdong stehen laut der South China Morning Post der Ausbau der Produktion und neue Vertriebsmöglichkeiten. Für Apple bleibt die Region ein wichtiger Standort, denn zahlreiche Zulieferer und Geschäftspartner des Konzerns sind dort angesiedelt.

Am 11. Oktober 2026 traf Cook den Gouverneur von Guangdong, Meng Fanli. Dabei soll es unter anderem um intelligente Fertigung und zusätzliche Vertriebskanäle gegangen sein. Meng signalisierte Unterstützung für Apples weitere Expansion und stellte auch eine Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung in Aussicht. Der Besuch zeigt, wie wichtig der direkte Austausch mit politischen Entscheidungsträgern für Apples Geschäft in China ist.

Neben den geschäftlichen Terminen gab es auch einen kleinen Einblick in Cooks persönlichen Auftritt vor Ort. In Guangzhou filmte ein Creator mit einem iPhone 18 Pro Kampfsportszenen, während Cook zusah. Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo schrieb der Apple-Manager am Samstag: „Schön, wieder in China zu sein!“ Am Sonntag berichteten Kunden und Kundinnen außerdem von einem Besuch Cooks in einem Apple Store in Guangzhou.

China bleibt ein wichtiger Markt für Apple

Schon im März war Cook anlässlich des 50-jährigen Apple-Jubiläums in Chengdu und Peking unterwegs und hielt eine Rede beim China Development Forum. Im Mai begleitete er zudem Wirtschaftsvertreter zu Gesprächen von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping. Die aktuelle Reise fällt in eine wichtige Phase für Apple: Nur wenige Wochen zuvor waren das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max auf den Markt gekommen.

Auch bei den Verkaufszahlen gibt es positive Signale für Apple. Laut Counterpoint Research lag der Konzern im chinesischen Smartphone-Verkaufsranking für den Zeitraum vom 14. bis 20. September auf Platz eins. Besonders erfolgreich verlief offenbar der Start der neuen Pro-Modelle: In den ersten drei Verkaufstagen in China wurden 12 Prozent mehr Geräte verkauft als von den Vorgängern während ihrer gesamten ersten Verkaufswoche im Jahr zuvor.