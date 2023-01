Timberman: Ein großes Abenteuer im klassischen Stil

Es muss nicht immer beeindruckende 3D-Grafik sein. Dass man auch anders jede Menge Spielspaß liefern kann, das beweist die Neuerscheinung Timberman – The Big Adventure (App Store-Link) für iPhone und iPad. Im Prinzip gibt es nur einen Haken – aber dazu gleich mehr.

Natürlich geht es um das vom Entwicklerteam gewählte Bezahlmodell. Timberman kann zunächst einmal kostenlos aus dem App Store geladen und angespielt werden. Die Vollversion schaltet man dann einmalig per In-App-Kauf in Höhe von derzeit 5,99 Euro frei. Auch das passt soweit. Wer allerdings mit Werbung spielen möchte, der muss sich auf recht lange Video-Clips gefasst machen, die nicht übersprungen werden können – das ist schon ziemlich nervig.

Tolles Gameplay mit vielen kleinen Details

Im Mittelpunkt dürfte am Ende des Tages aber das Gameplay stehen – und hier hat Timberman einiges zu bieten. Mit einem ziemlich kräftigen Holzfäller bestreitet man mehrere Dutzend Level in drei verschiedenen Welten, muss durch die Gegend hüpfen und Gegner per Faustschlag oder Axt niederstrecken. Zudem gilt es in jedem Level fünf Buchstaben und jede Menge Punkte einzusammeln.

Wirklich gut gefällt mir die Gestaltung des Spiels: Ihr könnt kleine Arcade-Automaten entdecken und Mini-Spiele spielen, mit einer rotierenden Faust durch die Gegend gleiten oder kleine Hasen aus ihren Käfigen befreien. Timberman bietet etliche kleine Überraschungen in den durchaus umfangreichen Leveln.

Auch das war noch nicht alles. Timberman lässt sich mit Gamepads auch zu zweit in einem Koop-Modus spielen, außerdem gibt es einige spannende Boss-Kämpfe. Falls euch die klassische Aufmachung gefällt und ihr gerne Jump’n’Runs spielt, ist Timberman auf jeden Fall ein heißer Tipp.