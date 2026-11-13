Tineco CARPET ONE Spot DualHeat im Kurztest: Neuer Fleckenreiniger startet mit 16 % Rabatt

Flecken auf der Couch, ein verdreckter Teppich, ein Missgeschick im Bett oder ein Haustierunfall: Wer Flecken den Kampf ansagen will, kann einen Blick auf den neuen Tineco CARPET ONE Spot DualHeat werfen. Ich konnte mir den Fleckenreiniger für ein Kurzvideo schon ansehen und habe absichtlich meine Couch verdreckt, um zu prüfen, ob der CARPET ONE Spot DualHeat wirklich funktioniert.

Und ich kann bestätigen, dass der Fleckenreiniger meine Couch von Sojasauce, Senf und Marmelade befreit hat. Die Reinigung solch böser Flecken nimmt etwas mehr Arbeit in Anspruch, allerdings sieht jetzt wieder alles aus wie vorher. Dazu füllt ihr Wasser und Reinigungslösung in den Tank, sprüht den Fleck vorher ein, schrubbt ein wenig und „zieht“ dann mit einem Wasserstrahl das Ganze von der Couch ab. Da das Gerät das Wasser auf 70 Grad erhitzt, lassen sich so auch Fette und hartnäckige Flecken lösen.

Flecken mit Heißwasser und Dampf entfernen

Da durch das heiße Wasser die Couch, das Bett oder der Teppich noch leicht nass ist, bietet der Tineco CARPET ONE Spot DualHeat als Alleinstellungsmerkmal eine Heizung an. Dazu klappt ihr einfach die blaue Klappe herunter und könnt dann mit FlipDry den Fleck innerhalb von 3 Minuten mit 70 Grad heißer Luft trocknen. Das hat im Test sehr gut funktioniert, allerdings könnt ihr so nur einen kleinen Bereich trocknen und keine ganze Couch.

Darüber hinaus steht eine 100 Grad heiße Dampfreinigung zur Verfügung, wenn sich der Fleck einfach nicht lösen lässt. Über das kleine Drehrad lässt sich der Modus ändern, wobei das Gerät kurz aufheizen muss, bis der Dampf bereitsteht.

Das Schmutzwasser landet dabei in einem separaten Tank, und mit der Selbstreinigung könnt ihr zum Schluss den Schlauch reinigen, da das Wasser einmal durchgepumpt wird.

Der Tineco CARPET ONE Spot DualHeat ist für viele Einsatzzwecke geeignet

Der Tineco CARPET ONE Spot DualHeat ist für viele Oberflächen geeignet: Teppiche, Polster, Vorhänge, Matratzen, Autositze und mehr. Da er klein und kompakt ist, ist er schnell zum nächsten Einsatzort gebracht.

Im frühen Black-Friday-Deal könnt ihr euch den Tineco CARPET ONE Spot DualHeat jetzt für 209 Euro statt für 249 Euro sichern.