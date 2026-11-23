Manchmal verstehe ich die Preispolitik der asiatischen Hersteller ja nicht wirklich, ganz egal ob Roborock, Dreame oder auch Ecovacs. Spätestens bei der ersten richtigen Aktion sieht man, wie hoch die eigentlichen Listenpreise eigentlich sind. Bei Tineco und dem neuen Floor One i7 VaporPure sieht es nicht anders aus. Den Nass-Trocken-Dampfreiniger für Hartböden bekommt ihr jetzt bei Amazon für kurze Zeit zum Knallerpreis.

Der erst vor 14 Tagen gestartete Tineco Floor One i7 VaporPure kostet regulär 599 Euro und wurde zum Start in die Black-Friday-Woche auf 499 Euro reduziert. Jetzt gibt es ein zeitlich befristetes Prime-Angebot, bei dem der Preis auf 359 Euro fällt. Das sind 40 Prozent weniger als noch vor fünf Tagen.

Das sind die Highlights des Tineco Floor One i7 VaporPure

Das wohl spannendste Feature ist die HyperSteam-Technologie, die mit bis zu 230 Grad Celsius arbeitet. Damit soll der Wischsauger auch hartnäckige Verschmutzungen, eingetrocknete Flecken und fettige Rückstände lösen können. Gleichzeitig saugt der Floor One i7 VaporPure den Schmutz auf und wischt den Boden. Dank einer Saugleistung von bis zu 25.000 Pascal dürfte dabei auch gröberer Schmutz kein großes Problem sein.

Eine weitere Besonderheit ist die ReverseScrub-Technologie. Hierbei wechselt die Reinigungsbürste ihre Drehrichtung, um hartnäckige Verschmutzungen besser zu entfernen. Praktisch ist außerdem das um 180 Grad flachlegbare Gehäuse, mit dem ihr auch unter Betten, Sofas und anderen Möbeln reinigen könnt. Die Bauhöhe beträgt dabei gerade einmal 9,6 Zentimeter.

Auch bei der Ausstattung hat Tineco einiges zu bieten. Der Akku soll im sparsamen Quiet-Modus bis zu 100 Minuten durchhalten, bei der Dampfreinigung sind es immerhin bis zu 30 Minuten. Nach getaner Arbeit übernimmt die Reinigungsstation die automatische Reinigung der Bürstenrolle inklusive anschließender Heißlufttrocknung mit bis zu 100 Grad Celsius.

Solltet ihr eine Alternative zu einem Saug- und Wischroboter suchen, weil ihr die manuelle Reinigung bevorzugt, dann ist dieser Tineco zum Aktionspreis eine gute Wahl. Und generell reinigen die Wischsauger noch einmal ein Stückchen besser – man muss es halt selbst erledigen.