Tineco Floor One S9 Artist Boost Steam im Test: Wischsauger mit 230 Grad heißem Dampf

Ich weiß gar nicht mehr, wann der Boom um Wischsauger auf dem deutschen Markt begonnen hat. Schon seit ein paar Jahren gibt es immer mehr von den zwar klobigen und schweren, aber auch ungemein praktischen Haushaltsgeräten. Gerade Familien mit kleinen Kindern oder auch Haushalte mit Haustieren profitieren von den Wischsaugern, die einfach mit Wasser und gegebenenfalls mit etwas Reinigungsmittel befüllt werden und dann im Handumdrehen die Böden des eigenen Zuhauses samt eingetrockneter Flecken und verschütteten Flüssigkeiten blitzeblank putzen.

Ich persönlich nutze einen Wischsauger gerne als Ergänzung zu meinem Saug- und Wischroboter, der zwar für eine grundlegende Sauberkeit in meiner Wohnung sorgt, aber hartnäckigen Schmutz oft nicht komplett beseitigen kann. Nun kommt an dieser Stelle die Neuerscheinung von Tineco, der Wischsauger mit dem klangvollen langen Namen Floor One S9 Artist Boost Steam, ins Spiel, der vor kurzem bei mir aufgeschlagen ist und den ich nun für erste Reinigungsfahrten ausprobieren konnte. Doch zunächst zu den Fakten.

Der Tineco Floor One S9 Artist Boost Steam kann saugen, wischen und hartnäckige Verschmutzungen mit heißem Dampf lösen, und soll so die Bodenreinigung deutlich komfortabler gestalten. Das Gerät kombiniert dazu eine starke Saugleistung mit einer besonderen Bürstentechnologie, einer intelligenten Schmutzerkennung und eine automatische Selbstreinigung.

Wie oben bereits angedeutet, richtet sich die Neuerscheinung vor allem an Haushalte, in denen Krümel, Tierhaare, verschüttete Getränke und eingetrocknete Essensreste zum Alltag gehören. Statt mit einem klassischen Staubsauger und anschließendem Wischmopp zu arbeiten, übernimmt das Gerät beide Aufgaben in einem Durchgang. Seine Besonderheit ist die BoostSteam-Technologie, die mit einer internen Heiztemperatur von bis zu 230 Grad Celsius arbeitet und einen 30-sekündigen kraftvollen Dampfstrahl abgibt. Der Dampf wird gezielt eingesetzt, um selbst hartnäckige und klebrige Verschmutzungen aufzuweichen. Dabei ist der erste Dampfstoß bereits nach rund 20 Sekunden einsatzbereit, weitere Dampfstöße stehen nach etwa fünf Sekunden zur Verfügung.

ReverseScrub: Die Bürstenrolle arbeitet plötzlich rückwärts

Besonders interessant wird es dann beim Zusammenspiel aus Dampf und Bürstenmechanik. Mit der sogenannten ReverseScrub-Technologie kann der S9 Artist Boost Steam die Drehrichtung seiner Reinigungswalze umkehren. Während der heiße Dampf den Schmutz anlöst, sorgt die gegenläufige Rotation für zusätzlichen mechanischen Abrieb. Das soll insbesondere bei eingetrockneten Soßen, fettigen Küchenrückständen und Verschmutzungen in Fliesenfugen helfen. Die Kombination ist allerdings weniger auf eine großflächige Dampfreinigung ausgelegt, sondern vielmehr auf gezielte Unterstützung bei besonders hartnäckigen Stellen. Für die normale Bodenpflege stehen zusätzlich verschiedene Reinigungsmodi zur Verfügung.

Der kabellose Nass-Trockensauger arbeitet mit einer angegebenen Saugkraft von 25.000 Pascal und nimmt sowohl trockenen Schmutz als auch Flüssigkeiten auf. Unterstützt wird das Ganze durch den iLoop-Sensor, der den Verschmutzungsgrad des Bodens erkennt und die Saugleistung sowie die Wasserzufuhr automatisch anpasst. Die MHCBS-Technologie versorgt die Bürstenrolle während der Reinigung kontinuierlich mit Frischwasser, während das aufgenommene Schmutzwasser in einem separaten Tank landet. Letzterer fasst 800 Milliliter, der Frischwassertank bietet ein Volumen von 880 Millilitern. Für unterschiedliche Situationen stehen die Modi Auto, Max, Quiet und Suction bereit.

Auch unter dem Sofa soll gründlich gereinigt werden

Ein weiterer Vorteil des neuen Wischsaugers liegt auf der Beweglichkeit des Geräts: Dank des 180-Grad-Lay-Flat-Designs lässt sich der S9 Artist Boost Steam nahezu vollständig flach auf den Boden legen. Mit einer Höhe von ungefähr 13 Zentimetern kann er dadurch auch problemlos unter Sofas, Betten und anderen niedrigen Möbelstücken arbeiten. Motorisierte Räder mit AI-SmoothDrive-Unterstützung erleichtern zusätzlich das Schieben und Ziehen. Für bessere Sicht auf Staub und Schmutz sorgt eine integrierte blaue LED-Beleuchtung an der Bodendüse. Die dreiseitige Kantenreinigung soll außerdem dafür sorgen, dass Schmutz möglichst nah an Sockelleisten und in Ecken aufgenommen wird.

Gerade in Haushalten mit Haustieren dürfte das DualBlock-Anti-Tangle-System interessant sein, bei dem eine spezielle Kombination aus Kamm und Abstreifer verhindern soll, dass sich (Tier-)Haare übermäßig um die Bürstenrolle wickeln. Nach getaner Arbeit übernimmt das integrierte Selbstreinigungsprogramm einen Großteil der Gerätepflege. Dabei werden die Bürstenrolle und die internen Reinigungskanäle mit erhitztem Wasser durchgespült. Anschließend kann die Walze mit bis zu 110 Grad heißer Luft getrocknet werden. Der FlashDry-Modus benötigt dafür nur ungefähr fünf Minuten, alternativ kann der leise Modus SilentDry genutzt werden, der die Trocknung auf rund 40 Minuten verteilt.

Im Inneren des Tineco Floor One S9 Artist Boost Steam arbeitet ein 25,2-Volt-Akku mit einer Kapazität von 3.900 mAh, der eine maximale Laufzeit von bis zu 60 Minuten im Quiet-Modus ermöglicht. Im Auto-Modus sollen bis zu 45 Minuten möglich sein. Bei Verwendung der Dampffunktion ist allerdings mit einer entsprechend kürzeren Betriebszeit zu rechnen. Das Gerät bringt rund 6,1 Kilogramm auf die Waage und wird für dieses Genre typisch mit einer Lade- und Trocknungsstation geliefert. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät, zusätzlich ist eine Verbindung mit der Tineco-App vorgesehen. Dort lassen sich je nach Funktionsumfang weitere Einstellungen vornehmen und Reinigungsinformationen abrufen.

Meine ersten Erfahrungen mit dem S9 Artist Boost Steam

Da ich in der Vergangenheit bereits einige Wischsauger ausprobieren und testen konnte, war ich vom Lieferumfang und der Installation nicht sonderlich überrascht. Neben dem Gerät selbst, das fast komplett zusammengebaut im Karton geliefert wird und nur noch das Einstecken des Griffes erfordert, findet man auch eine zusätzliche Wischwalze, einen Ersatzfilter, eine Reinigungsbürste, eine Bedienungsanleitung und die passende Lade- und Reinigungsstation im Lieferumfang. Ist letztere an den Strom angeschlossen worden, braucht man vor dem ersten Start lediglich den Wischsauger durch das Aufstellen auf die Station voll zu laden und kann danach direkt mit der ersten Reinigungsfahrt beginnen.

Zuvor heißt es jedoch, in der Reinigungsbasis des S9 Artist Boost Steam entsprechend Wasser und eventuell auch etwas Reinigungsmittel einzufüllen. Dazu kann man den Tank praktischerweise von der Basis nehmen und unter dem Wasserhahn mit Flüssigkeit befüllen. Wichtig zu wissen: Will man die Dampffunktion des Wischsaugers verwenden, darf kein zusätzliches Reinigungsmittel in den Tank eingefüllt werden. Über den An-/Aus-Button am Griff des S9 Artist Boost Steam geht es dann direkt los, voreingestellt ist der Auto-Modus, der vorhandenen Schmutz automatisch erkennt. Besonders die blaue LED-Beleuchtung der Basis, die Schmutz auf dem Boden sehr gut sichtbar macht, sowie die Fahrunterstützung, mit der der Wischsauger fast wie von allein fährt, haben mir besonders gut gefallen.

Reinigungsleistung lässt keine Wünsche offen

Was die Reinigungsleistung angeht, gibt es bei diesem Modell überhaupt nichts zu beanstanden. Ich war fasziniert, wie gleichmäßig der S9 Artist Boost Steam das Wasser aus dem Frischwassertank abgibt, den Boden dabei zwar gut anfeuchtet, aber nicht mit Flüssigkeit durchtränkt, und gleichzeitig sehr sparsam mit dem Wasser im Tank umgeht. Ich habe unter anderem rund 40 qm mit dem Wischsauger im Auto-Modus gereinigt und hatte im Anschluss noch immer etwa 50 Prozent Akku und einen zu zwei Drittel gefüllten Wassertank.

Die Dampffunktion habe ich mit extra verschüttetem Ketchup, der teilweise eingetrocknet war, ausprobiert, und auch hier gibt es rein gar nichts zu meckern: Es braucht je nach Verschmutzungsgrad ein paar Anläufe, bei dem der Wischsauger vor- und zurück fährt, aber die hartnäckigen Flecken werden mit Hilfe des heißen Dampfs restlos vom Boden entfernt. Wer also häufiger mit starken Verschmutzungen in den eigenen vier Wänden zu tun hat, ist mit diesem Modell gut beraten. Was man allerdings nicht vergessen sollte, ist die Tatsache, dass der S9 Artist Boost Steam kein reiner Dampfreiniger für Böden ist: Die Dampfstöße können punktuell abgegeben werden, um bei der Fleckenentfernung zu helfen, ganze Flächen lassen sich damit aber nicht reinigen.

Bei Amazon gibt es den Tineco Floor One S9 Artist Boost Steam derzeit zum Preis von 699,99 Euro zu kaufen. Weitere Informationen und technische Spezifikationen finden sich auch auf der Produktseite bei Tineco.

Bei Otto und MediaMarkt ist ab zudem die Modellvariante FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium für 799 Euro verfügbar (aktuell im Angebot für 599 Euro). Die Modelle unterscheiden sich in der Farbgebung und im Lieferumfang voneinander. Der FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, in einem hellen Lilaton gehalten, kommt mit Trocknungs- und Ladestation, Reinigungswerkzeug, einer zusätzlichen Bürstenrolle und einem zusätzlichen Trockenfilter. Das Modell FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium ist silberbraun und hat neben dem oben genannten Zubehör zwei zusätzliche Bürstenrollen und Trockenfilter im Paket.