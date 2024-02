Tineco Pure One Station: Leicht abgespeckte Version 200 Euro günstiger

Ende letzten Jahres habe ich euch meinen Testbericht zur Tineco Pure One Station Pet veröffentlicht, die ich damals nur als Tineco Pure One Station bezeichnet habe. Der Akku-Staubsauger ist wirklich sehr gut und setzt auf eine beutellose Station. Nun bietet Tineco eine 200 Euro günstigere Version an, die ein paar Abstriche macht.

Die neue Tineco Pure One Station (Amazon-Link) kostet nur 599 Euro statt 799 Euro. Optisch gibt es nur eine einfache und weiße Optik, zudem ist das Display am Sauger einfacher aufgestellt. Die Station bietet nur einen Absaugmodus mit 50 Sekunden Laufzeit, bei der teuren Version kann man zwischen 30, 45 und 60 Sekunden wählen. Des Weiteren gibt es keine Sprachansagen und keine App-Anbindung. Ich muss sagen: Für 200 Euro weniger kann man auf diese Features gut verzichten.

Und der Preispunkt von 599 Euro ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Es handelt sich um die unverbindliche Preisempfehlung und bei der nächsten Sale-Aktion wird man hier sicherlich noch mehr Geld sparen können.

Für alle Details verweise ich gerne auf meinen Testbericht zur 799 Euro teuren Tineco Pure One Station Pet Variante. Ich finde die Bezeichnung Pet hier etwas irreführend, denn auch die 599 Euro teure Version ist genauso gut für Tierhaare geeignet, da hier die gleichen Bürsten und Technologien zum Einsatz kommen.