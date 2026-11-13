Anzeige. Wer den Hausputz künftig in einem Arbeitsgang erledigen möchte, findet zum Black Friday einen guten Einstieg. Tineco senkt die Preise gleich bei mehreren Wischsaugern teils um mehr als 60 Prozent. Im Folgenden gehen wir die Modelle nacheinander durch und erklären, warum sich die Geräte im Alltag so oft bezahlt machen.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam Premium: Dampf gegen hartnäckige Flecken

Das neueste Modell der S9-Artist-Serie setzt auf Dampf. Die BoostSteam-Technologie erzeugt Dampf mit bis zu 230 Grad, auf dem Boden kommen noch bis zu 99 Grad an. Das soll auch eingetrocknete Verschmutzungen lösen. Auf Knopfdruck kombiniert das Gerät einen 30-sekündigen Dampfstrahl mit einer Bürstenrolle, die ihre Drehrichtung wechselt und die Stelle intensiv bearbeitet.

Dank HyperStretch-Technologie lässt sich der Sauger bis auf 180 Grad absenken und mit nur 13 Zentimetern Höhe kommt er auch unter niedrige Möbel. Das DualBlock-Design soll verhindern, dass sich Haare und Tierfell um die Bürste wickeln während der iLOOP Smart Sensor Saugkraft und Wasserdurchfluss automatisch an den Schmutz anpasst. Nach dem Einsatz reinigt sich das Gerät selbst und trocknet per FlashDry in fünf Minuten mit 110 Grad heißer Luft.

Im Black Friday Sale kostet das Top-Modell nur 499 Euro statt 799 Euro, was einer Ersparnis von guten 38 Prozent entspricht. Zugreifen könnt ihr bei OTTO oder MediaMarkt.

Tineco FLOOR ONE S9 Artist Premium: High-End mit Komfort

Das S9 Artist Premium richtet sich an alle, die auf Leistung, edles Design und moderne Technik Wert legen. Intelligente Sensoren erkennen den Verschmutzungsgrad und passen die Reinigungsleistung an, sodass nur so viel Power zum Einsatz kommt, wie nötig ist. Motorisierte Rollen unterstützen zusätzlich beim Vorwärtsschieben, was das Führen spürbar erleichtert.

Während dieses Modell auf eine Dampfreinigung verzichtet, sind die anderen Extras weiterhin mit an Bord: Haare werden abgeschnitten und angesaugt, das LED-Display zeigt Akkulaufzeit und Verschmutzung an, der Akku hält bis zu 50 Minuten, ihr könnt flach unter Möbeln wischen und profitiert von der schnellen Reinigung in der Station.

Beim Tineco FLOOR ONE S9 Artist Premium könnt ihr noch mehr sparen, denn der Preis ist von 899 Euro auf nur 399 Euro gefallen, was umgerechnet 55 Prozent Rabatt entspricht! Das Angebot findet ihr abermals bei OTTO und MediaMarkt.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch: Der erschwingliche Allrounder

Wer keine absolute High-End-Ausstattung braucht, ist beim S7 Stretch gut aufgehoben. Der Nass-Trocken-Sauger ist als Allrounder für die tägliche Bodenpflege gedacht. Sein flaches Design erreicht auch Stellen unter Möbeln oder Betten, sodass auch sonst unzugängliche Stellen sauber werden. Weil er saugt und wischt, entfernt er Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem Durchgang.

Wieder mit dabei ist eine beidseitige Kantenreingung, eine starke Sauglsieitung von 21.000 Pascal, der iLoop Sensor, die HyperStretch-Technologie sowie das FlashDry-Selbstreinigungssystem.

Und beim Tineco FLOOR ONE S7 Stretch könnt ihr so richtig sparen, denn der Preis ist von 599 Euro auf nur 229 Euro beziehungsweise 209 Euro gefallen. Die Ersparnis von bis zu 65 Prozent könnt ihr bei OTTO oder MediaMarkt mitnehmen.

Tineco FLOOR ONE S7 Max Pro: Hochdruckwasserstrahl für Hartböden

Das S7 Max Pro ist auf die gründliche Reinigung von Hartböden ausgelegt. Neben der Saug- und Wischfunktion arbeitet er mit einem Hochdruckwasserstrahl, der auch hartnäckigen Schmutz löst. Und das funktioniert wirklich. Ein automatischer Scraper, also eine integrierte Gummilippe, sorgt für ein streifenfreies Ergebnis. Auch hier regelt eine Sensorik die Leistung nach Verschmutzungsgrad.

Wer oft hartnäckigen Schmutz entfernen muss, greift zu diesem Modell. Der Wasserstrahl ist effektiv und sorgt dafür, dass die Reinigung schneller und effektiver abläuft.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 699 Euro, allerdings bezahlt ihr im Dealzeitraum nur 339 Euro, sodass ihr 51 Prozent spart! Die Angebote findet ihr auch bei diesem Modell bei OTTO und MediaMarkt.

Ratgeber: Warum Wischsauger so praktisch sind

Zwei Arbeitsschritte werden zu einem: Klassisch saugt man zuerst und wischt danach. Ein Wischsauger erledigt beides gleichzeitig. Das spart Zeit und verhindert, dass beim Wischen Krümel oder Haare verschmiert werden.

Auch Flüssigkeiten sind kein Problem: Ein umgekipptes Glas oder klebrige Spritzer in der Küche sind für einen normalen Staubsauger tabu. Nass-Trocken-Sauger nehmen Schmutz und Flüssigkeit auf, ohne dass man vorher mit Küchenpapier hantieren muss.

Die Wartung wird einfacher: Viele Modelle reinigen sich nach dem Einsatz selbst und trocknen die Bürstenwalze. Das verringert die Geruchsbildung und den manuellen Aufwand. Das FlashDry-System ist dafür ein sehr gutes Beispiel.

Weniger Ärger mit Haaren und Fell: Wer Haustiere oder lange Haare im Haushalt hat, kennt verknotete Bürsten. Anti-Verhedderungs-Konzepte wie DualBlock sollen genau das vermeiden.

Ein flaches Design erreicht mehr Stellen: Geräte, die sich weit absenken lassen, kommen unter Sofas, Betten und Regale, wo sich Staub besonders gern sammelt.

Sensoren sparen Energie und Wasser: Sensorik, wie sie in allen vorgestellten Modellen zum Einsatz kommt, regelt Saugkraft und Wasserdurchfluss je nach Schmutz. Das vermeidet unnötig nasse Böden und schont den Akku.

Worauf man vor dem Kauf achten sollte

Bodenart : Wischsauger sind vor allem für Hartböden gedacht. Wer überwiegend Teppich hat, sollte vorher prüfen, ob das gewünschte Modell dafür geeignet ist.

: Wischsauger sind vor allem für Hartböden gedacht. Wer überwiegend Teppich hat, sollte vorher prüfen, ob das gewünschte Modell dafür geeignet ist. Hartnäckige Flecken : Wer oft mit eingetrocknetem Schmutz zu tun hat, profitiert von Dampf oder Hochdruckwasserstrahl.

: Wer oft mit eingetrocknetem Schmutz zu tun hat, profitiert von Dampf oder Hochdruckwasserstrahl. Komfort : Motorisierte Rollen und ein flacher Aufbau erleichtern die Arbeit, besonders in größeren Wohnungen.

: Motorisierte Rollen und ein flacher Aufbau erleichtern die Arbeit, besonders in größeren Wohnungen. Budget: Für die tägliche Grundreinigung genügt ein solides Einstiegsmodell wie den S7 Stretch. Die Premium-Geräte lohnen sich bei höheren Ansprüchen.

Fazit

Der Black Friday ist für Wischsauger ein guter Zeitpunkt, denn die Preisnachlässe fallen bei Tineco teils sehr hoch aus. Ob dampfgestützte Tiefenreinigung, komfortabler Allrounder oder Hochdruck für Hartböden: Für jeden Haushalt dürfte ein passendes Modell dabei sein. Da der Black Friday das Deal-Event mit den besten Rabatten ist, könnt ihr aktuell so günstig wie noch nie zugreifen.