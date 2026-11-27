In den letzten Tagen haben wir euch ja immer wieder auf spannende Angebote im Smart-Home-Online-Shop tink.de aufmerksam gemacht. Es waren schon einige gute Deals dabei, etwa bei Lautsprechern von Sonos. Zum Black Friday legt tink.de noch einmal nach und verbessert die eigenen Angebote noch einmal. Alles, was ihr dazu benötigt, sind zwei Gutscheine.

Ab einem Bestellwert von 300 Euro bekommt ihr mit dem Gutscheincode BF20 einen Rabatt von 20 Euro. Und wenn ihr über 1.000 Euro bestellt, gibt es sogar 50 Euro zusätzlichen Rabatt mit dem Code BF50. Anscheinend gibt es, was die Hersteller angeht, keine Einschränkungen. Auch bei sonst ausgeschlossenen Marken wie etwa Sonos kann gespart werden.

Diese Black-Friday-Deals bei tink.de sind jetzt noch besser

Ihr könnt nach Lust und Laune shoppen und euch eigene Warenkörbe zusammenstellen. Am größten ist die prozentuale Ersparnis natürlich, wenn ihr gerade so über 300 Euro respektive 1.000 Euro landet. Wir haben einige Highlights für euch herausgesucht.

Die Sonos Beam der zweiten Generation bekommt ihr mit dem Gutschein zum bisher besten Preis überhaupt. Statt 333 Euro, diesen Preis gibt es auch bei anderen Händlern, landet ihr bei tink.de bei 313 Euro. Vor einer Woche lag der Preisvergleich noch bei 437 Euro. Eine richtig ordentliche Ersparnis.

Wenn die Lieferzeit kein Problem darstellt (versendet werden soll erst im Januar), dann bekommt ihr Nuki-Bundles zu Bestpreisen. Das Set, bestehend aus dem Nuki Smart Lock Pro der fünften Generation mit dem Nuki Keypad 2 NFC, kostet bei tink.de mit dem Gutschein nur 359 Euro. Der aktuelle Preisvergleich liegt über 425 Euro.

Die äußerst preisstabile Deckenleuchte Philips Hue Datura mit den Maßen 120 x 30 Zentimeter gibt es bei tink.de für nur 282,95 Euro. Bei anderen Händlern liegt der Preis stabil bei 299,99 Euro.

Ihr könnt am Black Friday natürlich auch nach Lust und Laune Produkte kombinieren, um am Ende bei knapp über 300 Euro zu landen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Sparen.