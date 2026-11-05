Rund um das iPhone Duo sind auch neue App-Ideen entstanden, unter anderem Toastie. Das Spiel funktioniert auf dem iPhone Duo besonders gut, da man das iPhone zuklappen kann, um den Garprozess zu starten. Das ist eine charmante Idee, die das faltbare Format clever nutzt. Aber auch auf iPhone und iPad ist das Spielen möglich, halt ohne Zuklappen.

Während das 2,99 Euro teure Spiel zum Start nur auf Englisch verfügbar war, lässt es sich in Version 1.3.1 auch auf Deutsch spielen. Das erleichtert den Einstieg, denn die Rezepte lassen sich nun sofort verstehen. Weiterhin gilt es, ein leckeres Toast zu belegen, das ihr anschließend perfekt im Toaster bräunen müsst. Um das nächste Level freizuschalten, müsst ihr mindestens 4 Sterne sammeln. Ist euch das Toasten nicht geglückt, heißt es, von vorne zu beginnen.

Insgesamt gibt es 13 Bestellungen

Innerhalb von 15 Sekunden gilt es, das vorgegebene Rezept korrekt auszuführen. Dabei müsst ihr Butter verteilen, verschiedene Käsescheiben auflegen, Pesto, Gemüse und mehr hinzufügen, um es dann die exakt vorgegebene Zeit zu toasten. 15 Sekunden sind tatsächlich recht wenig Zeit, sodass man sich vor dem Start das Rezept genau ansehen sollte. Denn nur wer ein wirklich leckeres Toast gezaubert hat, darf auch das nächste zubereiten.

Insgesamt gibt es 10 Bestellungen und drei zusätzliche Halloween-Bestellungen. Das ist ziemlich kurzweilig, allerdings könnt ihr auch ein komplett eigenes Rezept und ein eigenes Toast erstellen. So bleibt der Spaß länger erhalten.

Toastie ist dabei kein komplexes Spiel, sondern ein Spaß für zwischendurch. Auf dem iPhone Duo spielt es sein komplettes Potenzial aus. Wenn ihr euren Freunden den „teuersten Toaster der Welt“ zeigt, ist euch ein Schmunzeln definitiv sicher. Ob euch der Spaß 3 Euro wert ist, müsst ihr letztendlich selbst entscheiden.