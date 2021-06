Today at Apple Creative Studios & neuer Store Apple Tower Theatre

In Peking und Los Angales startet „Today at Apple Creative Studios“, eine globale Initiative, die unterrepräsentierten Communitys auf der ganzen Welt karrierefördernde Mentoren, professionelles Training, kreative Ressourcen und Zugang zu Apples kompletter Produktpalette an iPhone, iPad und Mac bieten wird. Später im Jahr starten die Creative Studios auch in Bangkok, London, Chicago und Washington D.C.

Deirdre O’Brien ergänzt:

„Kreativität und Zugang zu Bildung sind Kernwerte für Apple, daher sind wir absolut begeistert mit Today at Apple Creative Studios in Los Angeles und Peking zu starten und dieses sinnvolle Programm jedes Jahr in weitere Städte zu bringen. Aufbauend auf unserer langen Tradition, unsere Stores als Veranstaltungsort für lokale Künstler:innen zu nutzen, um zu unterrichten und zu inspirieren, sind die Creative Studios ein weiterer Weg, wie wir kostenlose Ausbildung im Bereich der Künste für diejenigen anbieten, die sie am meisten brauchen.“

Apple Tower Theatre eröffnet am Donnerstag

Apple Tower Theatre ist eines der bisher bedeutendsten Restaurierungsprojekte. Der Store in der Innenstadt von Los Angeles ist fertig und öffnet ab Donnerstag seine Pforten.

Apple Tower Theatre ist der 26. Standort von Apple im Großraum Los Angeles. Die fast 100 talentierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Stores kommen zu den mehr als 3.000 Apple Store Angestellten in der Region hinzu.

Apple Tower Theatre befindet sich an der Ecke Eighth Street und Broadway, wo Besucher und Besucherinnen sofort den vollständig restaurierten Uhrenturm, den überdachten Eingang im Broadwaystil, die Terrakotta-Außenfassade und das renovierte historische Klingelschild erkennen können. Nach dem Durchschreiten der Broadwaytüren betreten die Gäste die monumentale Eingangshalle, die von Charles Garniers Pariser Opernhaus inspiriert wurde, mit einer großen Bogentreppe mit bronzenen Handläufen, flankiert von korinthischen Marmorsäulen.

(Fotos: Apple)