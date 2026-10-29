Ein interessanter Artikel, ein spannender Gedanke oder ein PDF, das man später unbedingt noch lesen möchte: Im digitalen Alltag sammelt sich schnell jede Menge Material an. Das Problem ist nur, dass die Fundstücke oft in unterschiedlichen Apps, Browser-Lesezeichen und Notizsammlungen verschwinden. Genau hier setzt Shinybox (App Store-Link) an, das ich durch Zufall über einen Beitrag bei Reddit gefunden und direkt selbst ausprobiert habe. Nachdem ich nun einige Tage mit der App verbracht habe, will ich Shinybox auch euch unbedingt näher bringen.

Die App versteht sich als persönliche digitale Bibliothek, in der Links, Notizen, Bilder, PDFs, Audiodateien, Videos und Dokumente an einem zentralen Ort zusammenlaufen. Statt Informationen auf mehreren Plattformen zu verteilen, soll Shinybox dafür sorgen, dass interessante Inhalte gesammelt und bei Bedarf schnell wiedergefunden werden.

Damit das Sammeln möglichst unkompliziert bleibt, integriert sich Shinybox in den Alltag auf iPhone, iPad und Mac. Über das Teilen-Menü von Apple lassen sich Inhalte aus anderen Apps direkt in die eigene Sammlung übernehmen. Auch Texte, Bilder und Dateien können auf diesem Weg gesichert werden. Auf dem Mac kann in Safari auch eine Erweiterung aktiviert werden, über die Webinhalte im Browser direkt in der App landen. Wer lieber eigene Gedanken festhält, kann Notizen mit Markdown-Formatierung erstellen und Dokumente importieren. Die Idee dahinter ist simpel: Ein Fundstück soll nicht erst umständlich in eine andere Anwendung kopiert werden müssen. Stattdessen landet es mit wenigen Handgriffen dort, wo es später wieder auftauchen soll.

Eine Bibliothek, die mitdenkt

Mit einer wachsenden Sammlung steigt allerdings auch die Gefahr, dass aus der digitalen Ablage ein neues Chaos entsteht. Shinybox setzt deshalb auf Listen, die Sortierung nach Inhaltstypen und eine Suchfunktion. Besonders praktisch ist die Tatsache, dass die App Text in Bildern erkennen und importierte Audiodateien direkt auf dem Gerät transkribieren kann. Dadurch werden Inhalte durchsuchbar, die sonst nur schwer über klassische Suchbegriffe zu finden wären. Wer also noch weiß, dass eine bestimmte Information irgendwo in einem Screenshot oder einer Sprachaufnahme steckt, muss sich nicht allein auf das eigene Gedächtnis verlassen.

Shinybox geht darüber hinaus über das reine Speichern hinaus und bindet auf unterstützten Geräten auch Apple Intelligence ein. Die KI-Funktionen können passende Tags und Listen vorschlagen, gespeicherte Inhalte zusammenfassen und Fragen zur eigenen Bibliothek beantworten. Nutzer und Nutzerinnen können in den Einstellungen zwischen einem lokalen Modell und Apples Private Cloud Compute wählen.

Vom iPhone bis zum Mac

Auch beim Zusammenspiel der Geräte setzt Shinybox auf das Apple-Ökosystem. Wenn verfügbar, synchronisiert die App die persönliche Bibliothek über iCloud, so dass gespeicherte Inhalte auf den unterstützten Geräten bereitstehen. Auf dem Mac gibt es zusätzlich eine Ablagefläche am rechten Schreibtischrand, über die sich die Sammlung schnell erreichen lässt. Siri und Kurzbefehle sollen das Speichern, Finden und Bearbeiten der Inhalte ebenfalls erleichtern. Ergänzt wird das Ganze durch eine konzentrierte Leseansicht für gespeicherte Weblinks, Vorschaufunktionen für Dateien, Widgets sowie Importmöglichkeiten für Lesezeichen und Read-later-Sammlungen.

Shinybox wird im App Store kostenlos angeboten und stammt vom Entwickler João Valente. Die App ist für iPhone, iPad und Mac vorgesehen, dafür wird iOS bzw. iPadOS 27.0 oder macOS 27.0 oder neuer benötigt. Für die Mac-Version ist zudem ein Apple Silicon-Chip ab M1 Voraussetzung. Die Benutzeroberfläche ist derzeit auf Englisch verfügbar, eine deutsche Lokalisierung ist kurz nach dem Start der Anwendung noch nicht integriert. Weitere Informationen gibt es auch auf der offiziellen Website.