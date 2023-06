TomTom Go: Jahres-Abo für die Navi-App derzeit gratis

Vor etwas mehr als einem Jahr hat TomTom kreuz und quer an der Preisschraube gedreht, einige Preise sind um satte 400 Prozent gestiegen. Mittlerweile ist die Sache fast vergessen – bezahlen muss man allerdings immer noch mindestens 19,99 Euro pro Jahr. Oder auch nicht, denn genau diesen Betrag könnt ihr jetzt mit einem Gutscheincode sparen und TomTom Go (App Store-Link) so zwölf Monate lang gratis nutzen.

Wechselt dazu in den Shop von TomTom und legt das 12-Monats-Abonnement in den Warenkorb. Dort könnt ihr den Gutscheincode BILD-TT-2023 eingeben und so den Kaufpreis von 19,99 Euro auf 0 Euro reduzieren. Im Anschluss müsst ihr nur noch einen TomTom-Account anlegen und könnt diesen dann in der App zur Freischaltung der Vollversion nutzen.

Warum aber TomTom, wenn man doch mit Google Maps oder Apple Karten schon kostenlose Alternativen auf dem iPhone hat? TomTom lässt sich unter anderem komplett offline nutzen und bietet darüber hinaus die eine oder andere Optimierung, dank der die Navigation noch ein bisschen besser gelingt. Unter anderem soll die App vor festen und mobilen Radarkameras warnen können, wobei das nicht in allen Ländern offiziell erlaubt ist.

Unterstrichen wird das übrigens von zahlreichen positiven Rezensionen. Natürlich gibt es immer noch Kritik aufgrund des Preises, was dank des Gutscheins zumindest für das erste Jahr nun keine Rolle spielt. Mit einem Schnitt von 4,4 Sternen wird aber auch deutlich, dass TomTom Go in Sachen Navigation und Routenführung viele Pluspunkte sammelt.