Top-Themen der Woche: Die erste Apple-Keynote steht an

Der Wochenrückblick ist in dieser Woche eher ein Ausblick – und das natürlich nicht ohne Grund: Am kommenden Dienstag steht die erste Apple Keynote des Jahres auf dem Plan. Traditionell dürfen wir uns wohl auf neue, überarbeitete iPad Modelle freuen – wobei es hier wohl keine größeren Überraschungen geben wird.

Gespannt bin ich derweil, ob es ein anderes Gadget endlich auf den Markt schafft. Immerhin beschäftigen uns die AirTags schon eine ganze Weile. Nachdem ich ja vor ziemlich genau einem Jahr mein Portemonnaie verloren und es später in meinem bereits verkaufen Auto gefunden wurde, habe ich für mich den Sinn solcher kleinen Tracker erkannt.

Eine kleine Meldung in eigener Sache wollen wir auch noch loswerden: Unser Live-Ticker zur Keynote am Dienstag wird endlich auch im Dark Mode korrekt angezeigt, das wurde ja immer wieder von euch angesprochen. Außerdem sind wir derzeit in den Vorbereitungen für ein Update unserer News-App, das zahlreiche kleine Verbesserungen liefern wird. Habt hier bitte einfach noch ein wenig Geduld – da wir die ganze Geschichte extern entwickeln lassen, haben wir das nicht komplett in unserer Hand.

Die Top-Themen der Woche im Überblick