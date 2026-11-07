Anzeige. Das iPhone Duo startet ab 2.299 Euro und ist damit das teuerste iPhone aller Zeiten. Und obwohl ich das Duo nackt besonders attraktiv finde, siegt die Vernunft, sodass ein Case vor Stürzen und hohen Kosten schützen soll. Da ich schon lange Fan von TORRAS bin, kommt bei mir aktuell das TORRAS Ostand Q3 Spin Case zum Einsatz, das einen echten Rundumschutz bietet.

TORRAS Ostand Q3 Spin liefert alles mit

Wer sich für das Case entscheidet, bekommt direkt alles dazu: ein Case für die Rückseite, einen Rahmen für das vordere Display sowie ein Schutzglas für das äußere Display. Und als Extra hat das Ostand Q3 Spin, der Name sagt es schon, einen drehbaren Ring, auf den ich nicht mehr verzichten kann. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich.

So gelingt die Installation

Ihr müsst ein paar Schritte beachten, damit die Installation binnen weniger Minuten sehr einfach von der Hand geht. Zuerst gilt es das Displayglas aufzubringen: Ihr reinigt dafür das äußere Display mit einem feuchten Tuch, trocknet es ab und entfernt mit kleinen Stickern Staub. Danach richtet ihr den mitgelieferten Rahmen auf dem Display aus, in den ihr dann das Glas legt und aufbringt. Das funktioniert wirklich gut, und eine blasenfreie Installation ist kein Problem. Sollten sich kleine Blasen bilden, lassen sich diese einfach herausdrücken.

Nachdem das Glas auf dem Display sitzt, lässt sich der Frontrahmen anbringen. Damit dieser am iPhone hält, gibt es im inneren Falz kleine Klebepads, so wie es auch beim originalen Apple Case der Fall ist. Jetzt sitzt der Rahmen so, dass das Glas den freien Bereich perfekt ausfüllt.

Zum Schluss nehmt ihr das Backcover und clippt es einfach auf die Rückseite. Das dauert wirklich keine 3 Minuten, sodass ihr in kürzester Zeit einen vollständigen Rundumschutz habt.

Der drehbare Ständer ist mein Highlight

Ich nutze schon ewig ein Case mit Ständer, sodass ich auf dieses Feature nie mehr verzichten will. Es ist einfach bequem, wenn man das iPhone aufstellen kann, egal ob im Hoch- oder Querformat. Und beim iPhone Duo funktioniert das bei wirklich jeder Ausrichtung. Im geschlossenen Zustand klappe ich einfach den Ring auf und stelle es auf, um Nachrichten zu prüfen oder durch Social Media zu scrollen. Will ich auf dem äußeren Display ein Video schauen, drehe ich den Ring, damit das Duo einen angemessenen Blickwinkel ermöglicht.

Sofern ich das große Display nutzen will, habe ich auch hier die freie Wahl. Sowohl im Hoch- als auch im Querformat steht das iPhone Duo vor mir, ohne dass ich es festhalten muss. Während der Stand mit geschlossenem Display super sicher ist, sorgt der Ring beim großen Display zwar für einen Stand, der aber nicht ganz so sicher ist. Dreht man den Ring in die richtige Position, fällt das Duo aber nicht um und ermöglicht das Anschauen von Videos oder auch die Bedienung mit dem Finger oder Pencil.

Doch das war noch nicht alles. Der Ring ist auch ein Fingerring, sodass ich das iPhone Duo besser in einer Hand halten kann. Was im geschlossenen Zustand kaum notwendig ist, macht sich geöffnet wirklich bezahlt.

Darüber hinaus ist der Ring auch mit MagSafe kompatibel, sodass Zubehör genutzt werden kann. Sei es ein Ladegerät, ein Wallet oder eine Halterung auf dem Schreibtisch. Die 19 N starken Magnete sorgen dafür, dass das Zubehör sicher hält. Als Tipp: Wenn das iPhone Duo mit dem TORRAS Ostand Q3 Spin an einer MagSafe-Ladestation hängt, ist es sinnvoll, das iPhone beim Abnehmen zu drehen, damit sich der Ring nicht öffnet.

Auch das Scharnier ist geschützt

Wie in vielen Tests gesehen, kann Sand und Dreck das Scharnier des iPhone Duo erheblich beeinträchtigen. Genau aus diesem Grund bietet das Ostand Q3 Spin einen Schutz für das Scharnier, der sich beim Falten mitbewegt und sowohl bei der Benutzung des äußeren als auch inneren Displays diese nicht beeinträchtigt. Einen vollständigen Schutz gegen das Einbringen von Sand und Dreck gibt es auch hier nicht, allerdings ist die Chance deutlich geringer als ohne Case. Zudem liegt das iPhone Duo mit Case gut in der Hand, und das Material fühlt sich angenehm und leicht samtig an.

Da der umlaufende Kamerarahmen erhöht ist, kommen die Linsen nicht in Kontakt mit dem Untergrund. Das ist mir auch für das Frontdisplay wichtig, denn einige Funktionen erfordern es, dass man das iPhone Duo auf das äußere Display stellt. Mit Ceramic Shield bietet Apple zwar ein kratzfestes Display an, aber um Kratzer dennoch zu vermeiden, ist das zusätzliche Glas die bessere Wahl. Einen Unterschied in der Bedienung konnte ich nicht feststellen.

Auch für das vordere Display gilt: Da der Rahmen erhöht ist, liegt das Display nicht auf.

TORRAS Ostand Q3 Spin bietet einen echten Rundumschutz

Ich hatte ja oben schon angeschnitten, dass ich das iPhone Duo am liebsten ohne Case nutzen würde. Das liegt daran, dass das Duo einfach ein Handschmeichler ist und gut aussieht. Das Case selbst trägt natürlich etwas auf, allerdings wirkt das iPhone dadurch nicht zu klobig. Es gibt halt nur zwei Optionen: das nackte iPhone ohne Schutz oder ein iPhone mit Case, das das iPhone etwas schwerer und dicker macht.

Mein Fazit

TORRAS bietet hier eine der besten Komplettlösungen an, wenn man das iPhone Duo von allen Seiten schützen möchte. Das Case ist hochwertig verarbeitet, liegt gut in der Hand und bietet sogar einen Ring, der als Ständer oder Schlaufe fungiert. Da auch ein Displayglas mit dabei ist, gibt es einen echten Rundumschutz – zu 99 Prozent. TORRAS hat mit Absicht den Titanrahmen mit Seitentaste und Kamerasteuerung freigelassen, damit sich diese besser bedienen lassen. Das heißt aber auch, dass dieser Teil des Rahmens ungeschützt bleibt.

Insgesamt: Für 69,99 Euro ist das TORRAS Ostand Q3 Spin Case eine gute Wahl, wenn man verhindern möchte, dass das iPhone Duo zerkratzt oder kaputtgeht. Bei dem Preis des Duos ist das mehr als verständlich.