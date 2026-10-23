Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das iPhone Duo schützen möchte. Apples Folio habe ich noch nicht ausprobieren können, aber die ersten Berichte sind nicht unbedingt positiv. Der Stand ist praktisch, doch der labbrige Umschlag sorgt für Kritik. Doch was bieten Drittanbieter?

Als erstes Case hat mich das Torras Ostand Q3 VegSkin erreicht. Von einem echten Case zu sprechen wäre etwas zu viel, denn hier gibt es lediglich einen Clip für die Rückseite, der zusätzlich das Scharnier schützt. Das Frontdisplay und die Ränder bleiben stets frei, egal ob auf- oder zugeklappt.

Das Ostand Q3 VegSkin sorgt aber dafür, dass die Kameras nicht zerkratzen, da das Case einen umlaufenden Rand um das Modul bietet. Gleichzeitig ist mein geliebter Ring auf der Rückseite verbaut, mit dem sich das iPhone Duo sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufstellen lässt. Da sich der Ring ausklappen und um 360 Grad drehen lässt, sind sehr viele Betrachtungswinkel möglich. Im Hochformat steht das iPhone Duo sehr sicher, im Querformat ist aufgrund der Gewichtsverteilung das Display ganz leicht nach links geneigt. Sicher steht es dennoch.

Das Premium-Silikonleder fühlt sich sehr hochwertig an und macht einen guten Eindruck. Alle Tasten sind weiterhin nutzbar, wobei die Seitentaste freiliegt, damit Touch ID funktioniert. Dahingegen bietet das Case eine eigene Taste für die Kamerasteuerung, die die Eingaben einfach weiterleitet. Beides lässt sich gut bedienen, was auch für die Lautstärketasten gilt, die einen guten Druckpunkt haben.

Der erste Eindruck ist positiv, allerdings bietet Torras hier nur einen halbherzigen Schutz an, da das Frontdisplay komplett offen liegt. Das macht das Duo mit Case zwar etwas schlanker, aber deutlich anfälliger für Stürze.

Der Preis ist heiß

Mit 79,99 Euro ist der Preis für ein Clip-On-Backcover doch schon ungewöhnlich hoch. Immerhin bietet Amazon das Torras Ostand Q3 VegSkin mit Rabatt an, sodass ihr nur 67,99 Euro bezahlen müsst. Das ist immer noch viel, wenn man bedenkt, dass das Case nur die Rückseite und das Scharnier schützt.