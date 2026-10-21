Auf der diesjährigen IFA in Berlin ist mir am Stand von Torras eine Powerbank ins Auge gefallen, die es jetzt endlich auf meinen Schreibtisch geschafft hat. Es handelt sich um die Torras PearlGo Powerbank, die ein paar Extras an Bord hat, die mir gut gefallen. Das sind meine Erfahrungen mit dem praktischen Mitnehm-Akku.

Die wichtigsten Spezifikationen im Überblick

Ausgestattet ist die PearlGo mit 10.000 mAh, allerdings hat man sich für einen handlichen Formfaktor statt einer superdünnen Powerbank entschieden. Auf der Front der 8,5 x 5,3 x 3,95 Zentimeter kleinen Powerbank gibt es ein perlenartiges Muster, das je nach Blickwinkel immer etwas anders schimmert. Linksseitig befindet sich ein ausziehbares Kabel, das mit 70 Zentimetern und mehreren verstellbaren Längen den Verzicht auf ein eigenes Kabel fördert. Neben der CCC-Zertifizierung hat Torras auf der rechten Seite einen zusätzlichen USB-C-Anschluss verbaut, sodass ihr zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen könnt. Der maximale Output ist aber auf 45 Watt gedeckelt, was für Smartphone und Tablet völlig ausreichend ist.

Ein spannendes Extra ist ein mitgeliefertes Kabel, das für die Apple Watch gemacht ist. Auf der einen Seite gibt es den klassischen Ladepuck, auf der anderen Seite befindet sich ein USB-C-Anschluss, der durch eine Kappe geschützt ist. Wer also auch die Apple Watch aufladen möchte, schließt das Kabel einfach per USB-C an und kann die Apple Watch dann anlegen und, sofern unterstützt, im Schnelllademodus mit Strom versorgen. Das Kabel ist hochwertig, da es mit Nylon umflochten ist. Gleichzeitig lässt es sich am Karabiner anbringen, damit es immer mit dabei ist.

Optional lässt sich das Ladekabel für die Apple Watch auch direkt am Computer oder einem Netzteil nutzen.

Mein Kurzfazit zur Torras PearlGo Powerbank

Torras erfindet die Powerbank nicht neu, setzt aber auf einen handlichen Formfaktor, auf ein ausziehbares Kabel und bietet als Extra noch eine bequeme Lademöglichkeit für die Apple Watch. Das Design gefällt mir und ihr könnt zwischen Perlweiß und Tiefblau wählen – passend zu den Farben des iPhone Duo.

Die Torras PearlGo kostet eigentlich 69,99 Euro, allerdings ist der Preis auf aktuell 59,49 Euro gefallen, sodass ein Zugreifen leichter fällt.