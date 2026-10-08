Total War – SHOGUN 2 kehrt zurück: Complete Edition kommt 2027 auf den Mac

Für Mac-Spieler gibt es gute Nachrichten aus dem feudalen Japan: Total War: SHOGUN 2 – Complete Edition erscheint im ersten Quartal 2027 für macOS. Feral Interactive bringt damit eine überarbeitete Version von Creative Assemblys Strategieklassiker auf den Mac, die deutlich mehr bietet als nur ein Paket mit sämtlichen Erweiterungen. Zuvor startet die Complete Edition am 13. Oktober 2026 für Windows-Systeme bei Steam sowie im Epic Game Store, bei GOG und im Microsoft Store. Dort kostet sie regulär 39,99 Euro und bündelt das Hauptspiel mit sämtlichen DLCs, darunter die Kampagnen „Rise of the Samurai“ und „Fall of the Samurai“.

Technisch wird SHOGUN 2 ordentlich aufpoliert. Die Complete Edition verfügt über eine überarbeitete Beleuchtung, Schatten und Texturen sowie eine zeitgemäße 1440p- und 4K-Skalierung der Benutzeroberfläche. Dazu kommt eine modernisierte Steuerung, ein 64-Bit-Upgrade und ein randloser Vollbildmodus, der sich auch besser für moderne Multi-Monitor-Setups eignet. Gerade auf aktuellen Macs dürfte die überarbeitete Oberfläche einen größeren Unterschied machen als der reine Grafik-Boost: Das inzwischen betagte Original bekommt damit eine deutlich zeitgemäßere technische Basis.

Auch beim Inhalt legt die Neuauflage nach, da eben einer vollständigen japanischen und chinesischen Sprachausgabe sowie entsprechenden Textlokalisierungen mehr als 50 bislang nicht spielbare kleinere Fraktionen verfügbar sein werden. Damit dürfte sich vor allem für Veteranen ein neuer Blick auf die Kampagne ergeben, denn die vertraute Karte Japans bekommt zusätzliche strategische Optionen. Gleichzeitig bleiben die beiden großen Samurai-Erweiterungen Bestandteil des Gesamtpakets. Die Complete Edition soll damit tatsächlich die bislang umfangreichste Variante von SHOGUN 2 werden.

Mods ziehen ins Spiel ein

Interessant für die Community ist außerdem die neue Mod-Unterstützung über Mod.io. Sie ist direkt in die Complete Edition integriert und soll den Umgang mit Mods vereinfachen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Mods der bisherigen SHOGUN-2-Version sind nicht mit der Complete Edition kompatibel. Das ursprüngliche Spiel bleibt auf Steam dennoch erhalten und weiterhin spielbar, so dass bestehende Installationen und deren Mods nicht einfach verschwinden. Wer auf Steam bereits SHOGUN 2 besitzt, bekommt zudem bislang fehlende DLCs des Originals kostenlos, lediglich das Blood Pack ist wegen Altersfreigaben ausgenommen.

Besonders spannend ist die Übergangsphase für Mac-Spieler. Wer SHOGUN 2 bereits auf Steam besitzt, erhält zwischen dem Windows-Start am 13. Oktober und dem 12. November 2026 einen 75-Prozent-Rabatt auf die Complete Edition. Der Kauf kann also schon vor dem Mac-Release erfolgen, die macOS-Version von Feral Interactive folgt anschließend im ersten Quartal 2027. Damit versucht der Publisher offenbar, die bestehende Mac-Community direkt mitzunehmen, statt sie bis zum eigentlichen Release warten zu lassen.

Für Mac-Gamer ist die Neuauflage insgesamt durchaus bemerkenswert: SHOGUN 2 zählt zu den älteren Total War-Titeln, bekommt aber nun genau jene Modernisierungen, die bei einem Spiel aus dem Jahr 2011 inzwischen besonders wichtig sind. Hochauflösende Displays, moderne Fenster- und Steuerungsoptionen, 64-Bit-Technik und eine überarbeitete Grafik sollen den Klassiker fit für aktuelle Systeme machen. Wann genau im ersten Quartal 2027 die macOS-Version erscheint und welche konkreten Mac-Systemanforderungen Feral dafür ansetzen wird, ist derzeit allerdings noch offen. Preislich wird das Spiel wohl auch bei rund 40 Euro wie für die anderen Plattformen liegen. Sollten wir in dieser Hinsicht mehr erfahren, werden wir es euch natürlich zeitnah wissen lassen. Bis dahin könnt ihr euch zur Einstimmung schon einmal die beiden Trailer zum Spiel ansehen.