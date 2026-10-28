Twelve South AirFly View: Der Bluetooth-Adapter für Flugzeuge hat jetzt ein Display

Twelve South bietet mit dem AirFly seit Jahren einen kleinen Adapter, um im Flugzeug das klassische Entertainmentsystem mit Bluetooth auszustatten, damit sich eigene Kopfhörer koppeln lassen. Die Neuauflage Twelve South AirFly View verfügt erstmals über ein integriertes Display und führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung, sodass Einstellungen schon zu Hause oder direkt vor dem Abflug möglich sind.

Die Funktionsweise bleibt gleich, denn der Adapter wird einfach in den Kopfhöreranschluss des Sitzes gesteckt. Das kleine Display zeigt an, welcher Kopfhörer verbunden ist und wie viel Akkulaufzeit noch zur Verfügung steht. Um Akku zu sparen, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, wenn er nicht benötigt wird. Da die Akkulaufzeit bei bis zu 16 Stunden liegt, verfügt der Adapter über genug Power, um auch Langstreckenreisen durchzustehen. Des Weiteren unterstützt der AirFly View die Kopplung von zwei Bluetooth-Kopfhörern gleichzeitig, sodass Paare, Freunde oder Familien denselben Film ansehen können.

Mit dabei ist auch ein speziell entwickeltes Hartschalen-Reiseetui mit Reißverschluss, in dem nicht nur der AirFly Platz findet, sondern auch der mitgelieferte internationale Flugzeugadapter. Letzterer ermöglicht den Anschluss an die in manchen Flugzeugen vorhandenen Doppel-Klinkenanschlüsse.

Zusätzlich unterstützt der AirFly View den neuen Bluetooth-Audiostandard Auracast, der die drahtlose Audioübertragung an kompatible Empfangsgeräte ermöglicht. Wer möchte, kann den Adapter auch im Fitnessstudio an klassischen Laufbändern mit Display oder an älteren Stereoanlagen nutzen, um Musik kabellos zu übertragen.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Twelve South AirFly View ergänzt die bisherigen Modelle AirFly SE, AirFly Pro und AirFly Pro 2 und startet ab heute für 89,99 Euro, allerdings zeigt der EU-Store noch keine Verfügbarkeit. Ihr könnt später zwischen den Farben Schwarz und Coastal wählen.