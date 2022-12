Twitter: Blue for Business erlaubt Unternehmen, ihre Angestellten zu identifizieren

Neben der großen Posse um gesperrte Social Media-URLs bei Twitter, die die Medien in den vergangenen Tagen beherrschte, hat Twitter in der letzten Woche auch produktiv an einem neuen Abo-Modell für Unternehmen gearbeitet. „Twitter Blue for Business“ wurde in der vergangenen Woche zusammen mit dem überarbeiteten Twitter Blue-Abo veröffentlicht.

Der Kurznachrichtendienst erlaubt es Firmen mit Blue for Business, ein goldenes Häkchen-Badge neben dem Accountnamen zu platzieren. So können Personen das Konto schnell und einfach als Unternehmen erkennen. Nun gibt es weitere Details, wie in einem Blogpost von Twitter zu lesen ist. Diese sollen helfen, verbundene Marken und Angestellte der jeweiligen Firma oder Organisation zu identifizieren. Laut Twitter-Produktmanagerin Esther Crawford ist ein entsprechendes Pilotprogramm für Blue for Business mit ausgewählten Firmen an den Start gegangen, weitere Organisationen sollen im nächsten Jahr folgen.

„Diejenigen, die Blue for Business nutzen, erhalten […] ein kleines Abzeichen neben ihrem Profilnamen, das anderen zeigt, dass sie mit der genannten Organisation zusammenarbeiten. […] Marken, Medienhäuser und andere haben jetzt ein quadratisches Profilbild anstelle des runden Bildes, was eine weitere klare Unterscheidung darstellt. […] Nach Angaben des Unternehmens können Unternehmen, Medienhäuser und Sportmannschaften diese Funktion nutzen, um die Konten ihrer Mitarbeiter, Journalisten und Spieler zu verknüpfen.“

So berichtet TechCrunch dazu. Bislang hat Twitter noch keine Einzelheiten darüber bekannt gegeben, wie viel es für Blue for Business verlangen wird und welche anderen Vorteile man integrieren werde. Das soziale Netzwerk versicherte aber gleichzeitig, dass „ein Unternehmen eine beliebige Anzahl seiner angeschlossenen Personen, Unternehmen und Marken mit seinem Konto verknüpfen kann“.

Fotos: Unsplash/Twitter.