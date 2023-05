Twitter: Elon Musk hat einen neuen CEO gefunden

Im Herbst des vergangenen Jahres hat Tesla- und Space X-Chef Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter (App Store-Link) übernommen. Die Community bei Twitter zeigte sich von den ständigen Eskapaden des neuen CEOs nicht sonderlich begeistert: Viele User wanderten zu Alternativen ab oder löschten ihr Twitter-Konto.

Schon vor einiger Zeit hatte Musk angekündigt, dauerhaft den Posten des CEO bei Twitter neu besetzen zu wollen. Wie es scheint, hat er nun jemanden gefunden. In einem Tweet kündigte Elon Musk an, dass er „einen neuen CEO für X/Twitter eingestellt“ habe. „Sie wird in etwa sechs Wochen anfangen“, so die weitere Aussage Musks. Letzterer wird stattdessen die Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden und Chief Technology Officer übernehmen, der „für Produkt, Software und Sysops“ von Twitter verantwortlich ist.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023