Ugreen FineTrack Duo 2: Neue Version des Trackers

Ugreen hat auf der IFA in Berlin viel Werbung für seine NAS-Systeme gemacht. Dazu gab es noch ein paar neue Ladegeräte und Powerbanks, aber auch den Ugreen FineTrack Duo 2. Die zweite Generation des kleinen Dinge-Fingers hat einiges dazugelernt und ist mit einem Stückpreis von unter 10 Euro deutlich günstiger als Apples AirTag.

Wie bereits einige andere Tracker auch unterstützt der FineTrack Duo 2 von Ugreen nicht nur die „Wo ist?“-Anwendung von Apple, sondern auch Google Find My. Hier gibt es allerdings eine große Einschränkung, denn gleichzeitig lassen sich die beiden Netzwerke nicht nutzen. Falls ihr aber irgendwann einmal die Fronten wechselt, könnt ihr den Tracker nach einem Reset weiter verwenden.

Der FineTrack Duo 2 ist nicht mit einer Knopfzelle und auch nicht mit einer fest verbauten Batterie ausgestattet. Stattdessen kommt ein 90 mAh fassender Akku zum Einsatz, der innerhalb von 1,5 bis 2 Stunden vollständig per USB-C aufgeladen wird. Mit einer Ladung soll der Tracker rund 12 Monate genutzt werden können. Warnhinweise bei leerer Batterie gibt es über die „Wo ist?“-App.

Ugreen FineTrack Duo 2 ist wasser- und staubdicht

Im Vergleich zum AirTag gibt es noch einen entscheidenden Unterschied: Apple erlaubt es Drittanbietern bisher nicht, einen UWB-Chip für zentimetergenaue Ortung zu integrieren. Wie alle anderen Tracker dieser Art könnt ihr auch beim Ugreen FineTrack Duo 2 nur einen Piepton aktivieren, wenn ihr euch in Bluetooth-Reichweite befindet. Dieser soll laut Hersteller 110 Dezibel laut sein.

Praktisch dagegen: Der neue Tracker von Ugreen ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Selbst 60 Minuten in einem Meter tiefen Wasser können ihm nichts anhaben. Außerdem schreibt Ugreen: „Das Gehäuse aus robustem PC+ABS-Kunststoff hält zudem mechanischen Belastungen im Alltag stand.“ Und das, obwohl das Gehäuse nur 0,3 Zentimeter dünn ist.

Kaufen könnt ihr den Tracker zum Beispiel bei Amazon. Dort gibt es zum Start einen 15-Euro-Coupon, der den Preis des 4er-Packs von 54,99 Euro auf nur noch 39,99 Euro reduziert.