Solltet ihr euer schlankes Portemonnaie nicht mit einem dicken AirTag aufblähen wollen, dann sind die verschiedenen AirTag-Karten eine sehr gute Option. Mit ihnen kann man grundlegende Tracking-Funktionen sicherstellen, verzichten muss man lediglich auf die zentimetergenaue Ortung. Die erlaubt Apple weiterhin nur seinen eigenen AirTags.

Preislich sieht es am Black Friday natürlich wieder spannend aus. Meine Empfehlung ist die Ugreen FineTrack Slim Karte, die ihr im Doppelpack für 18,04 Euro erhaltet. Von den 18,99 Euro auf der Produktseite werden an der Kasse netterweise noch 5 Prozent abgezogen. Pro Tracker-Karte zahlt ihr demnach 9,02 Euro.

Das Highlight des Ugreen FineTrack Slim ist ohne Zweifel die geringe Dicke. Mit nur 1,7 Millimetern ist das Gadget so dick wie zwei Kreditkarten und passt damit perfekt in jedes Portemonnaie. Der Tracker ist wasserdicht und verfügt über eine fest verbaute Batterie, die bis zu sieben Jahre halten soll. Akku-Modelle sind oftmals etwas dicker und müssen nach sechs bis zwölf Monaten geladen werden. Das Modell von Ugreen kann bis zum Betriebsende einfach in eurem Geldbeutel verbleiben und ihr müsst euch um nichts kümmern. Sobald ein kritischer Akkustand erreicht ist, gibt es über die „Wo ist?“-App einen entsprechenden Hinweis.

Darum kann ein Tracker im Portemonnaie Gold wert sein

Es gibt natürlich tausend Wege, sein Portemonnaie zu verlieren. Mir ist es bisher zwei Mal passiert: Vor über 25 Jahren im Skilift, das Portemonnaie wurde dann nach der Schneeschmelze gefunden und zu mir zurückgeschickt.

Vor rund sechs Jahren habe ich mein Portemonnaie im eigenen Auto verloren, aufgefallen ist es erst nach einem langen Wochenende. Ich habe es nicht wiedergefunden. Erst nachdem der Wagen vom Autohaus weiterverkauft wurde und der neue Besitzer nach einigen Monaten die Sitze ausgebaut hat, wurde es wiedergefunden.

In beiden Fällen hätte ein Gadget wie die Ugreen FineTrack Slim AirTag-Karte definitiv geholfen. Vor allem der zweite Verlust war ärgerlich, denn ein neuer Führerschein, Personalausweis, Bankdaten und Co. haben nicht nur Zeit verschlungen, sondern auch Geld gekostet. Da zahle ich gerne 1-2 Euro pro Jahr, um eine AirTag-Karte zu nutzen.