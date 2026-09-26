Ugreen MagFlow Air: Magnetische Powerbank jetzt mit 25 Watt

Die Zubehör-Hersteller für das iPhone driften aktuell in ganz neue Sphären. Den Anfang hat Anker mit der neuen MagGo Powerbank 2 Pro gemacht. Der magnetische Akku ist mit Ständer, Display und Kühlung ausgestattet. Die Funktionalität ist klasse, der Preis mit 109,99 Euro allerdings auch absurd hoch. Auch Ugreen mit der MagFlow Pro Serie ein ähnlich teures Produkt vorgestellt.

Und jetzt geht es in die nächste Runde. Ugreen hat seine MagFlow Air Powerbank jetzt ebenfalls mit der neuesten Qi-Ladetechnologie ausgestattet. Der Preis der Neuerscheinung liegt mit 89,99 Euro ebenfalls fast im dreistelligen Bereich.

Anstatt Display, Ständer oder sonstigen Schnickschnack einzubauen, hat Ugreen bei der MagFlow Air erneut auf die kompakten Abmessungen geachtet. Die Powerbank ist mit 1,39 Zentimetern besonders dünn. Zusätzlich zur MagSafe-Funktionalität, die dank Qi2.2 bis zu 25 Watt liefert, verfügt der tragbare Akku über ein kleines USB-C-Kabel. Das kann nicht nur als Schlaufe, sondern auch zum Aufladen von Geräten mit bis zu 45 Watt Leistung sowie zum Laden der Powerbank selbst verwendet werden.

UGREEN MagFlow Air Ultra Slim Powerbank Magsafe 10000mAh Qi2 25W, PD45W Kompaktes und tragbares Design: Dank fortschrittlicher Batterietechnologie ist diese Ultra-dünne Powerbank nur 1,39 cm dünn. Das ultraleichte und...

Blitzschnelles kabelloses Laden mit 25W: Unterstützt die Qi 2.2-Zertifizierung und kabelloses Laden mit 25W, wodurch die Ladeeffizienz im Vergleich...

Das sind eine günstigere Alternative mit Qi2 25 Watt

Sollten euch der aktuelle Qi-Standard und auch der dünne Formfaktor besonders wichtig sein, müsst ihr aber nicht zwingend 90 Euro für das Premium-Produkt von Ugreen auf den Tisch legen. Es gibt glücklicherweise auch günstigere Alternativen.

Mit nur 1,4 Zentimetern ist die Iniu Magsafe 25 Watt Powerbank nur minimal dicker. Sie bietet zwei USB-C-Anschlüsse und ein kurzes USB-C-Kabel als Schlaufe, das allerdings nicht fest mit dem Akku verbunden ist. So kann man es auch abnehmen, wenn man es nicht benötigt.

Preislich liegt man hier mit 49,99 Euro mindestens zwei Hausnummern unter der Neuerscheinung von Ugreen. Für einen kleinen Aufpreis könnt ihr sogar aus fünf anderen Farben auswählen, etwa Lila, Orange oder Blau.