Während das Netzteil von Apple mit 40 Watt im Angebot 34,99 Euro kostet, gibt es bei Ugreen für ein paar Euro mehr deutlich mehr Hardware. Das Netzteil aus der Nexode-Pro-Reihe bietet gleich 100 Watt, vier Anschlüsse und ein praktisches Display, das Informationen zum Ladevorgang in Echtzeit anzeigt. Der Deal: Statt 59,99 Euro kostet der Stecker nur noch 39,99 Euro.

Statt versenkbarer Pins setzt Ugreen auf einen Klappstecker, der dafür sorgt, dass sich das Netzteil im Rucksack nicht mit anderen Gegenständen verheddert. Zum Einsatz kommen drei USB-C-Anschlüsse sowie ein USB-C-Port, wobei die maximale Leistung nur dann anliegt, wenn ein einzelner Port in Benutzung ist. Sobald mehrere Geräte Strom ziehen, teilt sich die Leistung intelligent auf, zum Beispiel auf 70 + 30 Watt oder 45 + 30 + 20 Watt.

Display liefert praktische Ladeinfos

Mit wie viel Leistung jedes angeschlossene Gerät geladen wird, könnt ihr direkt am Display des Netzteils ablesen. Als Extras gibt es ein Ladeprotokoll sowie eine Temperaturüberwachung, deren Infos ihr ebenfalls auf dem Display findet. Zudem gibt es animierte Emoticons und einen kleinen Touch-Button, mit dem ihr zwischen den verschiedenen Ansichten wechseln könnt.

Ugreen bietet das Netzteil seit Anfang Juli dieses Jahres zum Kauf an. Gestartet für 59,99 Euro, konnte man den Ladestecker immer wieder für 45 Euro kaufen. Mit 39,99 Euro gibt es daher jetzt einen neuen Rekordtiefpreis.