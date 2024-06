Ugreen Nexode RG: Roboter-Ladegerät in neuer Farbe verfügbar

Im März haben wir euch das Ugreen Nexode RG Netzteil bereits ausführlich vorgestellt und waren begeistert. Endlich mal eine neue Design-Idee. Der Hersteller hat kleine Roboter-Würfel gebaut, die nicht nur ziemlich niedlich aussehen, sondern neben drei USB-Abschlüssen und einem kleinen Display auch einen witzigen Standfuß mitbringen.

Bisher war das Roboter-Ladegerät mit einer maximalen Leistung von ordentlichen 65 Watt in den Farben Schwarz und Lila verfügbar. Ab sofort bietet Ugreen das Modell auch in einer dritten Farbvariante an.

Beim neuen Modell werden Rosa, Türkis und Weiß zu einem ziemlich coolen Design gemischt. Dieses Ladegerät ist, im Vergleich zu den vielen anderen Modellen am Markt, ganz sicher ein Hingucker.

Das neue Ugreen Nexode RG Ladegerät kostet derzeit 49,99 Euro, während die anderen beiden Farbvarianten auf 39,99 Euro reduziert sind. Technisch gibt es hier keine Unterschied, entscheidet euch also einfach für die Farbe, die euch optisch am ehesten zusagt.

Kurz zusammengefasst, das sind unsere Highlight neben den drei USB-Anschlüssen mit einer maximalen Leistung von 65 Watt: Es gibt einen magnetischen Standfuß, eine Status-Anzeige mit niedlichen Augen als Display sowie ein insgesamt mehr als außergewöhnliches Design.

UGREEN RG USB C Ladegerät 65W Nexode RobotGaN Charger USB C Netzteil 3-Port... RobotGaN, für Power & Spaß: Dieses UGREEN USB C Ladegerät vereint leistungsstarke Funktionalität und außergewöhnlichen Spaß in sich. Das...

65W Voll Power: Mit dem USB-C1-Anschluss liefert dieses kleine Roboter-Ladegerät eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von maximal 65 W,...

Angebot 117 Bewertungen UGREEN Nexode RG USB C Ladegerät 65W RobotGaN Charger USB C Netzteil 3-Port... RobotGaN, für Power & Spaß: Dieses UGREEN USB C Ladegerät vereint leistungsstarke Funktionalität und außergewöhnlichen Spaß in sich. Das...

65W Voll Power: Mit dem USB-C1-Anschluss liefert dieses kleine Roboter-Ladegerät eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von maximal 65 W,...

Angebot 126 Bewertungen UGREEN Nexode RG USB C Ladegerät 65W RobotGaN Charger USB C Netzteil 3-Port... RobotGaN, für Power&Spaß: Dieses UGREEN USB C Ladegerät vereint leistungsstarke Funktionalität und außergewöhnlichen Spaß in sich. Das...

65W Voll Power: Mit dem USB-C1-Anschluss liefert dieses kleine Roboter-Ladegerät eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von maximal 65 W,...