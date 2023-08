Ugreen Reiseadapter mit USB-Ports für 13,99 Euro im Angebot

Solltet ihr in naher Zukunft tatsächlich einen kleinen Wochenendtrip in die USA planen, dann hätten wir da noch das passende Gadget für euch am Start. Ugreen verkauft seinen USA-Reiseadapter bei Amazon derzeit für 13,99 Euro (Amazon-Link). Der reguläre Preis liegt bei 19,99 Euro.

Ihr bekommt ein kleines Netzteil mit einem US-Stecker für amerikanische Steckdosen geboten. An der Vorderseite findet ihr dann eine „normale“ EU-Steckdose sowie zwei USB-A-Anschlüsse und einen USB-C-Port.

Ein paar Anmerkungen müssen wir noch zu den einzelnen Anschlüssen loswerden. Bei der Steckdose müsst ihr unbedingt darauf achten, dass die angeschlossenen elektrischen Geräte mit den 110 Volt aus dem amerikanischen Netz klarkommen, denn es ist kein Spannungswandler verbaut. Mittlerweile sind die meisten Geräte aber sowohl für den europäischen, als auch für den amerikanischen Markt konzipiert. Rund um das Netzteil sollte also ein Hinweis wie „110-240V~/50-60Hz“ vorhanden sein.

Der einzelne USB-C-Port des US-Reiseadapters von Ugreen bietet eine Leistung von bis zu 30 Watt, die klassischen USB-A-Ports liefern bis zu 18 Watt Leistung.