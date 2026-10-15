Ugreen: Super flaches 65 Watt Netzteil zum Bestpreis

Gerade für Reisen sind flache Netzteile besonders spannend, aber auch Zuhause können sie durchaus ihre Vorteile haben: Etwa hinter einem Nachttisch, damit dieser nicht so weit von der Wand abstehen muss. Ein spannendes Exemplar gibt es von Ugreen – und das aktuell zum neuen Bestpreis.

Das Ugreen Nexode Air Ladegerät mit 65 Watt Leistung ist im Frühjahr für 49,99 Euro auf den Markt gekommen und wurde seitdem immer mal wieder für 34,99 Euro verkauft. Jetzt ist der Preis erstmals auf 31,99 Euro gesunken – ein neuer Bestpreis für dieses Produkt. Wie lange der Preis gilt, das kann ich euch leider nicht sagen.

Die Abmessungen des Ladegeräts betragen 5,3 x 1,45 x 8,8 Zentimeter. Der EU-Stecker ist fest verbaut und kann für den Transport eingeklappt werden, verschwindet aber nicht komplett im Gehäuse.

Das Ugreen Nexode Air Ladegerät hat, wie bereits erwähnt, eine maximale Leistung von 65 Watt. Diese verteilt sich auf insgesamt drei Anschlüsse, zwei davon sind moderne USB-C-Ports. Somit können problemlos mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden, etwa iPhone und iPad. Und auch ein MacBook kann durchaus mal mit Strom versorgt werden, auch wenn das nicht unbedingt der vorrangige Einsatzzweck sein sollte.

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Die noch etwas günstigere Alternative von Hama

Auf den ersten Blick ist die günstigere Alternative von Hama noch ein bisschen spannender, denn hier verschwindet der EU-Stecker im eingeklappten Zustand im Gehäuse. Das ist für unterwegs natürlich noch einmal spannender. Zudem kostet das Ladegerät von Hama mit 25 Euro sogar etwas weniger.

Es sieht nicht ganz so schick aus, was vielleicht noch verschmerzbar ist. Allerdings kommt es hier deutlich schneller zu Temperaturproblemen bei hoher Leistung. Wenn ihr auch mal ein MacBook laden wollt, dann ist das Modell von Ugreen wohl die bessere Wahl.