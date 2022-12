Ugreen verkauft praktisches 65 Watt Netzteil für 47,99 Euro

Egal ob in der Küche, auf dem Sideboard oder auf dem Schreibtisch: Mit dem Ugreen Nexode 65 Watt Netzteil hat man den gewünschten USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten immer griffbereit. Egal ob Notebook, Tablet, Smartphone oder ein anderes USB-Gerät, hier wird alles geladen.

Das praktische Netzteil mit den vier USB-Anschlüssen kostet normalerweise 59,99 Euro. Aktuell lässt sich direkt auf der Produktseite ein Gutschein in Höhe von 20 Prozent aktivieren, so dass der Preis an der Kasse auf 47,99 Euro (Amazon-Link) fällt.

Bei einzelner Nutzung können die beiden USB-A-Ports jeweils 22,5 Watt liefern, die USB-C-Ports die maximale Leistung von 65 Watt. Wenn mehr als ein Gerät angeschlossen ist, dann reduziert sich die Leistung eines einzelnen Ports, was aber ganz normal ist. Hat man beispielsweise drei Geräte angeschlossen, liefern die beiden USB-C-Ports 30 und 20 Watt und der USB-A-Anschluss 15 Watt.

Falls ihr eine höhere Leistung benötigt, gibt es das Modell auch mit 100 Watt – dann bezahlt ihr allerdings mit knapp 85 Euro auch deutlich mehr.