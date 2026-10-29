Ulysses: Beliebte Textverarbeitung macht sich fit für das iPhone Duo

Das Entwicklerteam von Ulysses hat ihre eigene Schreib-App für das iPhone Duo aktualisiert und will damit pünktlich zum Hype um Apples neuestes Gerät mitmischen. Die App soll auf dem neuen Smartphone nicht nur gut aussehen, sondern auch in unterschiedlichen Ausrichtungen und Nutzungspositionen reibungslos funktionieren. Besonders wichtig war dabei laut Aussage vom Gründer Marcus Fehn ein Vorabtest auf einem echten Gerät, wodurch das Team die Anpassungen gezielt optimieren konnte.

Ob aufgeklappt, gedreht oder im sogenannten Laptop-Modus – Ulysses soll auf dem iPhone Duo in jeder Lage eine gute Figur machen. Wer das Gerät zum längeren Schreiben auf einer Oberfläche abstellt, bekommt von Ulysees-Team einen praktischen Tipp mit auf den Weg: Die Verwendung einer Folio-Hülle lohnt sich. Sie verhindert, dass das Smartphone auf glatten Flächen verrutscht, und schützt gleichzeitig das kleinere Display vor Kratzern beim Tippen.

Aber auch Nutzer und Nutzerinnen anderer Apple-Geräte profitieren vom Update auf Version 42. Auf dem iPhone gibt es jetzt eine scrollbare Markierungsleiste, die den Zugriff auf Formatierungsoptionen erleichtert. Auf dem iPad sorgen neue Schnellzugriffe für Gliederungen, Anmerkungen und Anhänge für einen bequemeren Workflow.

PDF-Export mit mehr Überblick

Eine weitere Neuerung betrifft den PDF-Export: Die Vorschau zeigt nun beide Seiten eines Dokuments nebeneinander. Das erleichtert die Kontrolle des Layouts, bevor ein Text endgültig exportiert wird. Zusätzlich haben die Entwickler verschiedene Fehler behoben und die App an mehreren Stellen weiter verbessert. Der Schwerpunkt liegt zwar klar auf der Unterstützung des iPhone Duo, doch das Update bringt auch für bestehende Nutzer einige sinnvolle Verbesserungen mit.

Bei Ulysses ist die Begeisterung für Apples Neuzugang offenbar groß. Wer auch bereits das neue Foldable von Apple ergattern konnte, kann also nun in der beliebten Textverarbeitungs-App ebenfalls ein optimiertes Layout für das iPhone Duo genießen. Ulysses (App Store-Link) kann für iOS, iPadOS und macOS bezogen werden und finanziert sich über ein Abonnement, das 39,99 Euro im Jahr oder 5,99 Euro/Monat kostet. Auch im Software-Abo von Setapp ist Ulysses vertreten. Alle Release Notes zu Version 42 von Ulysses findet ihr abschließend hier.