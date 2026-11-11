Unbegrenztem Datenvolumen bei Vodafone für nur 34,95 Euro

Ich bin nun seit einigen Jahren mit einem Mobilfunktarif mit unbegrenztem Datenvolumen unterwegs und muss sagen, dass das schon eine wirklich feine Sache ist. Ich muss mich in Hotels nicht mehr mit WLANs herumschlagen, kann auch mal ein Video im schnellen 5G-Netz hochladen und kann unterwegs streamen, wie ich möchte. Genau dieses Erlebnis bekommt ihr jetzt in den Black Weeks bei Vodafone zum Sparpreis.

Den Vodafone-Tarif Mobil XL mit unbegrenzten Datenvolumen bekommt ihr derzeit für 34,95 Euro, der reguläre Preis liegt bei 79,95 Euro. Es handelt sich um einen Tarif ohne Smartphone und eine Anschlussgebühr wird nicht fällig. Falls ihr unter 28 Jahre alt seid, gibt es den Tarif sogar für 29,99 Euro. Zudem könnt ihr sparen, wenn ihr bereits einen Festnetzanschluss bei Vodafone habt. Hier gelangt ihr direkt zur Aktionsseite.

Vodafone bietet Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s

Im Gegensatz zu Drittanbietern bekommt ihr bei Vodafone eine höhere Bandbreite. Bis zu 300 Mbit/s im Download und bis zu 100 Mbit/s im Upload sind möglich. Das ist vor allem dann spannend, wenn ihr das iPhone auch als Hotspot für euer MacBook verwendet und größere Dateien geladen werden müssen.

Ebenfalls spannend: Neben der Allnet-Flat inklusive SMS und dem regulären EU-Roaming ist im Vodafone Mobil XL Tarif auch die WorldTravel-Option inklusive. Damit bekommt ihr jeden Monat 2 GB Datenvolumen für über 100 Länder außerhalb der EU. Das ist vor allem für den nächsten Urlaub in der Schweiz oder der Türkei, in Afrika oder auch in den USA sehr nützlich. Viel streamen kann man damit nicht unbedingt, aber um die Zeit außerhalb des Hotel-WLANs zu überbrücken, ist die Option wirklich klasse.

Rund 30 Euro für einen Mobilfunktarif sind natürlich eine Ansage. Zumal es ja Anbieter wie Fraenk gibt, bei denen es eine Allnet-Flat mit 25 GB für nur 10 Euro im Monat gibt. Der Komfort des unbegrenzten Datenvolumens ist aus meiner persönlichen Sicht aber nicht zu unterschätzen, gerade wenn man viel unterwegs ist.