Unser iPhone-Test: 4-Meter-Falltest mit Schutz von ZAGG

Wir haben ein brandneues iPhone 14 Pro Max aus rund vier Metern Höhe auf harten Steinboden fallen lassen. Ein bisschen verrückt ist das schon. Und um ehrlich zu sein, tat es uns auch in der Seele weh, ein nagelneues iPhone einfach so fallen zu lassen. In gewisser Weise haben wir damit aber einen wissenschaftlichen Test durchgeführt. Aber der Reihe nach…

Vor ein paar Monaten hat der Zubehör-Hersteller ZAGG bei uns nachgefragt, ob wir nicht Interesse hätten, seine Schutzhüllen genauer unter die Lupe zu nehmen. Immerhin kommt dort das patentierte D3O-Material zum Einsatz, das besonders gut vor Schäden schützen soll.

Aber wie kann man so etwas überprüfen? Unser Angebot an ZAGG: Schickt ihr uns nicht nur eure Hüllen, sondern auch ein iPhone, dann machen wir einen echten Härtetest. Von der ersten Etage, vom Balkon. Im Sturzflug nach unten, auf harten Steinboden.

Das passiert mit einem iPhone ohne Schutzhülle

Um unser Ergebnis etwas besser einordnen zu können, möchten wir euch zunächst einmal zeigen, was mit einem ungeschützten iPhone passiert. Zum Glück gibt es hier einige YouTube-Kanäle, auf denen genau das ausprobiert wird. Wie zum Beispiel im folgenden Video von Phonebuff.

Schaut euch am besten die Szene bei rund 4:30 Minuten an. Dort wird ein ungeschütztes iPhone 14 Pro Max aus eineinhalb Metern Höhe auf harten Beton fallen gelassen. Das Ergebnis: Trotz des stabilen Frontglas aus Ceramic Shield gibt es zahlreiche Risse, die Vorderseite des iPhones sieht nach dem Sturz äußerst unschön aus.

Das passiert mit dem 360°-Schutz von ZAGG

Ehrlich gesagt wissen wir nicht, wie oft ihr euer iPhone aus einer Höhe von eineinhalb Metern fallen lasst. Wir haben es ausprobiert. Zuvor haben wir das brandneue iPhone 14 Pro Max aber mit der Denali Snap Schutzhülle und dem Invisible Shield Glass XTR2 von ZAGG ausgestattet. Wir können bereits vorwegnehmen: Aus eineinhalb Metern ist dem iPhone nichts passiert.

Dafür sorgt vor allem das Denali Snap Case, in dem das patentierte D3O-Material verarbeitet ist. „Das Material wird weltweit auch in Helmen, Handschuhen und in anderer Schutzkleidung für, Profi-Sportler, Industriearbeiter und Motorradfahrer verwendet“, schreibt ZAGG auf seiner Webseite.

Das Glass XTR2 kann sich aus technischer Sicht ebenfalls sehen lassen. Es soll ein Leben lang halten, nicht umsonst bietet ZAGG einen kostenlosen Umtausch an, falls das an eurem Smartphone befestigte Glass XTR2 – aus welchen Gründen auch immer – beschädigt werden sollte. Zudem ist das Schutzglas mit einem Blaulicht-Filter und einer Anti-Reflex-Technology ausgestattet.

Wir lassen das iPhone 14 Pro Max aus vier Metern fallen

Nach dem Sturz aus „geringer“ Höhe, den das iPhone 14 Pro Max völlig unbeschadet überstanden hat, haben wir dann den Extrem-Test gewagt und das geschützte Smartphone aus rund vier Metern Höhe fallen gelassen. Bilder sagen mehr als tausend Worte, schaut euch den Sturz am besten einfach mal selbst an.

Das war sicherlich nicht die Landung, die wir geplant haben. Verglichen mit dem ungeschützten Sturz aus dem Video von Phonebuff haben wir das Schlimmste befürchtet. Das Ergebnis hat uns dann doch überrascht.

Das iPhone ist äußerlich völlig unbeschadet. Es gibt keine Kratzer, keine Dellen, keine Risse. Das Gehäuse und der Rahmen, ja sogar das Frontglas des iPhones haben den Aufprall dank des Schutzes von ZAGG aus dieser Höhe unbeschadet überstanden.

Lediglich im Inneren des iPhones gab es Beschädigungen. Im unteren Bereich des Displays arbeiten einige Pixel nur noch fehlerhaft. Angesichts der enormen Höhe hätte ich hier definitiv mehr Schaden erwartet. Das Fazit? Harte ZAGG-Schale, weicher Apple-Kern. Aus meiner Sicht ein erfolgreicher Test – was sagt ihr?