Unsere Hueblog-App wird aktuell modernisiert

Wir haben an dieser Stelle einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Unsere Hueblog-App wurde zuletzt vor einigen Jahren aktualisiert und muss nun dringend aktualisiert werden, unter anderem auch für Anpassungen am iPhone Duo. Wir nutzen die Chance für einen Entwickler-Wechsel und wollen euch heute auf den neuesten Stand bringen – denn am Ende des Tages könnte das auch für die appgefahren News-App sehr interessant sein.
Los geht es mit ein paar Screenshots der ersten Beta-Version, die aktuell noch intern von uns auf einem Testserver ausprobiert wird. Auf den ersten beiden „iPhones“ seht ihr die Startseite in zwei unterschiedlichen Designs, Anpassungen sind hier über die Einstellungen möglich. Auf dem dritten iPhone ist ein Artikel zu sehen. Was ihr hier nicht seht: Wir haben Elemente wie Produktboxen und Infoboxen einheitlich gestaltet. Das ist zum Beispiel eine Anpassung, die wir auch relativ einfach in der appgefahren News-App einführen können.
Auf dem nächsten Screenshot seht ihr den Kommentarbereich, den wir in der Hueblog-App ebenfalls neu gestaltet haben. Anpassungen gibt es auch für den Community-Bereich, der auf dem fünften und sechsten Screenshot zu sehen ist. Insbesondere das iPhone Duo und iPad profitiert hier vom größeren Platzbedarf.
Die Community ist ein einfacher Frage-und-Antwort-Bereich, den ich mir auch gut für die appgefahren News-App vorstellen könnten. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von einer solchen Idee haltet.
In dieser Woche werden wir noch einige Anpassungen an der neuen Hueblog-App vornehmen. Im Laufe des Novembers werden wir die Beta-Version dann auf den Live-Server umziehen und sind dann bereit für einen öffentlichen Beta-Test. Wir melden uns dann hier noch einmal, damit ihr die neue Version ausprobieren könnt.
Darüber hinaus wird die Hueblog-App auch für Android-Geräte entwickelt. Wie wäre es denn mit einer Android-App für appgefahren? Schreibt auch hier gerne mal eure Meinungen in die Kommentare.
Kommentare 7 Antworten
Ich freue mich schon. Hoffentlich wird der Kommentarbereich besser.
Besser wird er. Worum geht es dir konkret?
Das habe ich bereits in der Hue-App dir geschrieben. Und du hast auch darauf geantwortet.
Hoffe nur, dass es in diesen Bereich besser wird.
Benachrichtigungen bei Antworten z.B.
Bin gespannt. Habe die Hue App bei Umzug auf das 18Pro gar nicht mehr installiert, vlt gibt es eine 2. Chance nach dem Redesign. Hoffe, dass die App auch hinter den Kulissen aufgeräumt wird (auch die appgefahren App) läuft manchmal nicht so rund oder bleibt beim Laden von Artikeln hängen. Die Community Idee finde ich spannend! 👍🏻
Beim Kommentarbereich hoffe ich ebenfalls auf Besserung. Kommentare nachträglich bearbeiten/löschen in der App, Mitteilungen bei neuen Kommentaren/Antworten und das Schließen der Kommentare ist auch etwas hakelig, wenn es mehr Kommentare sind und der Balken an die DI rutscht.
Also ich wäre eher dafür das die mal die Kommentarfunktion hier ändern. Die ist so bugy und unübersichtlich. Die Hue App interessiert mich Null. Isso
Funktioniert dann auch wieder der Benachrichtigung-Zähler wieder? Bei mir steht immer auf „1“.