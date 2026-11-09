Unsere Hueblog-App wird aktuell modernisiert

Wir haben an dieser Stelle einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Unsere Hueblog-App wurde zuletzt vor einigen Jahren aktualisiert und muss nun dringend aktualisiert werden, unter anderem auch für Anpassungen am iPhone Duo. Wir nutzen die Chance für einen Entwickler-Wechsel und wollen euch heute auf den neuesten Stand bringen – denn am Ende des Tages könnte das auch für die appgefahren News-App sehr interessant sein.

Los geht es mit ein paar Screenshots der ersten Beta-Version, die aktuell noch intern von uns auf einem Testserver ausprobiert wird. Auf den ersten beiden „iPhones“ seht ihr die Startseite in zwei unterschiedlichen Designs, Anpassungen sind hier über die Einstellungen möglich. Auf dem dritten iPhone ist ein Artikel zu sehen. Was ihr hier nicht seht: Wir haben Elemente wie Produktboxen und Infoboxen einheitlich gestaltet. Das ist zum Beispiel eine Anpassung, die wir auch relativ einfach in der appgefahren News-App einführen können.

Auf dem nächsten Screenshot seht ihr den Kommentarbereich, den wir in der Hueblog-App ebenfalls neu gestaltet haben. Anpassungen gibt es auch für den Community-Bereich, der auf dem fünften und sechsten Screenshot zu sehen ist. Insbesondere das iPhone Duo und iPad profitiert hier vom größeren Platzbedarf.

Die Community ist ein einfacher Frage-und-Antwort-Bereich, den ich mir auch gut für die appgefahren News-App vorstellen könnten. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr von einer solchen Idee haltet.

In dieser Woche werden wir noch einige Anpassungen an der neuen Hueblog-App vornehmen. Im Laufe des Novembers werden wir die Beta-Version dann auf den Live-Server umziehen und sind dann bereit für einen öffentlichen Beta-Test. Wir melden uns dann hier noch einmal, damit ihr die neue Version ausprobieren könnt.

Darüber hinaus wird die Hueblog-App auch für Android-Geräte entwickelt. Wie wäre es denn mit einer Android-App für appgefahren? Schreibt auch hier gerne mal eure Meinungen in die Kommentare.