Update für Bezel: Screenshots bekommen mehr als nur einen hübschen Rahmen

In der Vergangenheit haben wir schon häufiger über die praktische macOS-App Bezel berichtet. Denn: In manchen Situationen kann es hilfreich sein, Inhalte vom iPhone auf einem Mac anzeigen zu lassen. Zwar hatte Apple mit der Veröffentlichung von macOS 15.0 Sequoia angekündigt, ein Screen-Broadcasting-Tool zu integieren, dieses ist aber trotz vorhandenen Icons namens „iPhone-Synchronisierung“ auf dem Mac hierzulande leider nicht erhältlich bzw. nutzbar. An dieser Stelle setzt Bezel an, das diese Aufgabe übernimmt.

Mit dem Start von macOS 27 und iOS 27 bekommt Bezel nun ein umfangreiches Update spendiert. Das Highlight: Siri kann jetzt beim Bearbeiten von Screenshots mithelfen. Wer einen Screenshot in Bezel auf dem Mac, iPhone oder iPad geöffnet hat, kann beispielsweise einfach sagen: „Füge einen weißen Rahmen und das macOS-Hintergrundbild hinzu.“ Siri erkennt dabei, welches Bild gerade geöffnet ist, und übernimmt die gewünschte Gestaltung.

Auch weitere Anpassungen lassen sich per Siri erledigen. Rahmen, Hintergrund, Abstände oder die Größe eines Bildes können auf Zuruf verändert werden. Wer das fertige Ergebnis anschließend mit einem Kollegenkreis teilen möchte, kann Siri sogar mit dem Versand per E-Mail beauftragen. Die neuen KI-Funktionen setzen allerdings macOS 27 beziehungsweise iOS 27 und die entsprechende Siri AI-Unterstützung voraus. Letztere ist in der EU bisher noch nicht gegeben.

Eine weitere Neuerung dürfte vor allem Mac-User freuen: Der bislang von iPhone und iPad bekannte Bezel-Editor ist jetzt auch auf dem Mac verfügbar. Screenshots lassen sich direkt aus der Bildschirmspiegelung öffnen oder einfach per Drag-and-drop in die App ziehen. Anschließend können Gerät, Hintergrund, Rahmen und weitere Elemente angepasst werden. Das fertige Bild lässt sich wiederum direkt in Apps wie Slack oder Keynote beziehungsweise in eine E-Mail ziehen.

Shortcuts, iCloud und eine neue Suche

Bezel beschränkt sich außerdem nicht mehr auf statische Screenshots. Auch Bildschirmaufnahmen lassen sich auf Mac, iPhone und iPad in einen passenden Geräterahmen setzen. Nutzer und Nutzerinnen können die Aufnahme zuschneiden und anschließend Hintergrund und Rahmen auswählen. Das eignet sich unter anderem für Social-Media-Posts, Präsentationen oder anschaulichere Fehlerberichte.

Daneben bringt das Update mehrere kleinere Verbesserungen. Bezel unterstützt nun Shortcuts auf Mac, iPhone und iPad, während „Letzte Aufnahmen“ die neuesten Screenshots und Aufnahmen über iCloud synchronisiert. Praktisch ist auch die neue Textsuche: Wer sich an einen Begriff aus einem Screenshot erinnert, kann danach suchen, ohne das Bild selbst im Kopf haben zu müssen.

Abgerundet wird das Update durch neue Geräterahmen für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Auf dem iPad nutzt Bezel künftig ein großzügigeres Layout, bei dem sich optional eine Seitenleiste einblenden lässt. Damit soll die Bearbeitung auch auf dem größeren Display übersichtlicher und flexibler werden.

Das kleine Screen-Broadcasting-Tool steht auf der Website des Indie-Entwicklerteams in einer kostenlosen Testversion zum Ausprobieren bereit. Die Vollversion von Bezel ist als Abo für 29 USD/Jahr erhältlich. Auch eine Version im Mac App Store wurde mittlerweile von den Entwicklern Mathijs und Tom zur Verfügung gestellt, die auf das gleiche Preismodell setzt und auch einen Lifetime-Kauf in Höhe von 99,99 Euro beinhaltet.