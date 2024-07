UPDF für Mac, iPhone und iPad: Der beste KI-Assistent für PDF-Dokumente

Anzeige. 1990 ist die Idee des PDFs entstanden und am 15. Juni 1993 wurde das „Portable Document Format“ offiziell von Adobe-Mitgründer Dr. John Warnock veröffentlicht. Seitdem sind PDF-Dokumente nicht mehr wegzudenken und pro Tag werden Millionen von PDFs verschickt. PDFs sind sehr beleibt, da sie plattformunabhängig sind und das Layout zuverlässig beibehalten wird. Die Anzeige von PDF-Dokumenten ist für jedes Endgerät kein Problem, allerdings ist das Erstellen von PDFs eine ganz andere Herausforderung.

UPDF Pro Lifetime-Lizenz für 59,99 Euro statt 109,99 Euro (zum Angebot) inklusive 7 Tage Test für UPDF AI, danach 69 Euro im Jahr, jederzeit kündbar

Optional: UPDF Pro für 35,99 Euro statt 59,99 Euro pro Jahr (zum Angebot) inklusive 7 Tage Test für UPDF AI, danach 69 Euro im Jahr, jederzeit kündbar



Für Mac, iPhone und iPad empfehle ich das Programm UPDF, das ich jetzt schon knapp ein Jahr selbst im Einsatz habe. Mit UPDF könnt ihr natürlich auch PDF-Dokumente ansehen, allerdings bietet das Programm deutlich mehr Möglichkeiten, unter anderem einen integrierten KI-Assistenten. UPDF AI ist ein kostenpflichtiges Add-On, mit dem ihr ein PDF mit nur einem Handgriff übersetzen könnt. Gleichzeitig könnt ihr von der Künstlichen Intelligenz eine Zusammenfassung anfordern, um die Kernaussagen verkürzt einsehen zu können. Mit dem neuen Image-Chat von UPDF versteht sich UPDF AI auch mit Bildern und kann beispielsweise die darin enthaltenen Inhalte analysieren und identifizieren. Texte lassen sich dann übersetzen, außerdem kann die AI erklären, was auf dem Bild zu sehen ist.

Des Weiteren könnt ihr auch herkömmliche Fragen stellen, um bei der Recherche das Programm nicht verlassen zu müssen. Während ChatGPT-4o neuerdings kostenlos zur Verfügung gestellt wird, müsst ihr für den eingebauten KI-Assistent in UPDF eine monatliche oder jährliche Gebühr entrichten. Dafür ist das Handling deutlich einfacher, da ihr alle Aufgaben direkt in UPDF ausführen könnt. Im Hintergrund arbeitet ChatGPT-4, was auch bei OpenAI weiterhin kostenpflichtig ist.

Mit UPDF PDF-Dateien bearbeiten, Text markieren und mehr

Die praktischen AI-Funktionen sind sehr hilfreich, aber optional. UPDF bietet eine Vielzahl an Funktionen, mit denen ihr PDF-Dateien nach euren Wünschen bearbeiten könnt. Unter anderem könnt ihr Text annotieren und kommentieren, Wörter und Abschnitte mit einem Highlighter markieren, Texte löschen oder ändern oder auch neuen Text hinzufügen. Für eine bessere Visualisierung lassen sich Fotos ins das Dokument einfügen, verkleinern und frei platzieren.

Wenn ihr mit einem Link auf eine Webseite verweisen wollt, könnt ihr diesen im Text einführen. Außerdem gibt es die Möglichkeit ein Wasserzeichen hinzuzufügen, wenn man eine Art Kopierschutz haben möchte.

PDFs umwandeln: Einfach und schnell

Obwohl das PDF-Format viele Vorteile bietet, werden manchmal andere Datei-Formate benötigt. Mit UPDF kann man im Handumdrehen eine Konvertierung vornehmen und PDF-Dokumente schnell umwandeln. Für den Export stehen Word, Excel, PowerPoint, XML, HTML und mehr zur Auswahl bereit, wobei die Darstellung stets beibehalten wird.

Ihr könnt nicht nur ein anderes Dateiformat auswählen, sondern auch beim Export weitere Einstellungen vornehmen, um die Größe der Datei beispielsweise zu verkleinern. Zudem kann man mehrere PDF-Dokumente organisieren und zusammenführen oder auch eine digitale Unterschrift hinzufügen. Mit den optimierten Funktionen von UPDF kann man auch ausfüllbare Dokumente ausfüllen oder gar eigene Formulare mit Textfeldern bequem selbst erstellen.

UPDF oder Adobe Acrobat: Was ist besser?

Adobe Acrobat ist „das Original“ und bietet sicherlich den größten Umfang, allerdings ist Acrobat auch ziemlich teuer. Während man UPDF im Angebot deutlich günstiger kaufen kann, gibt es auch eine Lifetime-Lizenz statt eines Abonnements. Adobe Acrobat mag umfangreicher sein und ist im absolut professionellen Einsatz vorteilhaft, für eine herkömmliche Handhabung und Verarbeitung von PDF-Dokumenten ist UPDF meiner Meinung nach aber die bessere Wahl.

UPDF ist für Mac, iPhone, iPad und Windows verfügbar, wobei ihr das Programm nur einmal kaufen müsst, um es auf allen Plattformen nutzen zu können. Der Editor ist intuitiv zu bedienen und da er auch in deutscher Sprache vorliegt, muss man nicht zwingend Englisch können. Auf dem Mac gefällt mir UPDF besonders gut, da man hier mit Maus und Tastatur eine vereinfachte Handhabung hat, aber auch unterwegs auf dem iPhone kann man seine PDFs bearbeiten und einsehen. Adobe Acrobat ist da deutlich komplexer, bietet dafür zwar mehr Details, ist aber deutlich komplizierter zu bedienen. Adobe Acrobat muss man erlernen, UPDF versteht man auf Anhieb.

Warum man sich für UPDF entscheiden sollte

UPDF ist ein funktionaler und moderner PDF-Editor, der beim Kauf Cloud-Speicher zur Verfügung stellt, damit die eigenen Dokumente auf allen Endgeräten verfügbar sind. Gleichzeitig wird der Geldbeutel geschont, da ihr das Programm im Angebot kaufen könnt, wobei ihr kein wiederkehrendes Abo benötigt. Dass man UPDF auf iPhone, iPad, Mac und Windows nutzen kann, ist lobend zu erwähnen, da andere Programme für jede Plattform einzeln gekauft werden müssen. Mit regelmäßigen Updates wird UPDF immer besser und mit seinen starken AI-Tools wird UPDF zum umfasenden PDF-Programm.

UPDF im Angebot kaufen

Ich bin von UPDF überzeugt und habe das Programm als Standard für PDF-Dateien eingerichtet. Zur einfachen Anzeige reicht sicherlich auch Apples Vorschau-App aus, für alle weiterführenden Aktionen ist UPDF aber die beste Wahl. Nutzt gerne den aktuellen Rabatt.