Valentinstag-Deals bei Laifen: Viele Beauty-Produkte bis zu 38 Prozent günstiger

Der Hersteller Laifen ist auch bei uns im Blog kein unbekannter: Das Unternehmen stellt seit einiger Zeit Beauty- und Wellness-Zubehör für das eigene Zuhause her. Zum Portfolio von Laifen gehören beispielsweise Haartrockner, elektrische Zahnbürsten oder auch Rasierer.

Zum anstehenden Valentinstag am 14. Februar dieses Jahres wartet Laifen nun bereits mit einer Rabattaktion auf, bei der sich bei ausgewählten Produkten bis zu 38 Prozent im Vergleich zum Normalpreis sparen lässt. „Von kompakten Essentials bis hin zu Premium-Upgrades kombiniert Laifen hohe Leistung mit eleganter Ästhetik und bietet so für jeden Geschmack das passende Geschenk“, heißt es dazu von Laifen. Zu den Highlights der aktuellen Rabattaktion gehören die folgenden drei Produkte.

Laifen Mini Haartrockner

Für alle, die intelligentes Design in einem kompakten Format lieben, ermöglicht der Laifen Mini Ergebnisse auf Salon-Niveau. Trotz seines handlichen Formats liefert er starke Performance, während die integrierte Ionentechnologie das Haar pflegt und das Styling besonders schonend unterstützt.

Angebot Laifen Mini-Haartrockner, Negativ-Ionen-Haartrockner mit bürstenlosem Motor (110.000... [Haarpflege 2.0] Die neueste Entwicklung in der Produktreihe der Hochgeschwindigkeits-Haartrockner von Laifen. Wir haben Leistung und Design umfassend...

[Schnelleres Haartrocknen] Angetrieben von einem verbesserten bürstenlosen Motor trocknet das Haar schnell – 3,5-mal schneller als herkömmliche...

Laifen Wave Zahnbürste

Die Laifen Wave kombiniert bis zu 66.000 hochfrequente Vibrationen pro Minute mit einer ultraweiten 60°-Oszillation. Damit ist sie optimal auf die von Zahnärzten und Zahnärztinnen empfohlene Bass-Technik abgestimmt – für eine gründliche Reinigung, die die tägliche Mundpflege spürbar erleichtert.

Angebot Laifen Aluminium Wave elektrische Zahnbürste, Oszillation & Vibration elektrische... [Dual-Action-Bürsten] Verfügt über eine innovative Bürstmethode, die hochfrequente Vibrationen von bis zu 66.000 Mal pro Minute mit einer...

[Konstante Putzleistung] Das robuste proprietäre Servosystem von Laifen liefert die dreifache Reinigungsleistung herkömmlicher elektrischer...

Laifen P3 Pro Rasierer

Der Laifen P3 Pro überzeugt mit einem dünnen Dreiklingen-System und einem offenen Scherkopf-Design für eine präzise, komfortable Rasur auch an schwer erreichbaren Stellen. Er verbindet minimalistisches Design mit fortschrittlicher Technologie und ist damit die moderne, mühelos lässige Wahl für eine raffinierte Ästhetik.

Angebot Laifen P3 Pro Rasierer Herren, Elektrorasierer mit Hochgeschwindigkeitsmotoren 12.000... "[Leistungsstarke Linearmotoren] Der weltweit erste Linearmotor mit Doppelantrieb schafft 12.000 Schnitte pro Minute und bewältigt mühelos auch...

[Beispielloses Motorfenster] Der weltweit erste CNC-gefertigte Aluminiumrasierer in Luft- und Raumfahrtqualität, mit Sandstrahlen in Apple-Qualität...

Hier alle reduzierten Produkte im Überblick:

Laifen Mini erhältlich für 79,99 Euro statt 129,99 Euro (38 Prozent Rabatt) bei Amazon

erhältlich für 79,99 Euro statt 129,99 Euro (38 Prozent Rabatt) bei Amazon Laifen Wave Special in Violett erhältlich für 75,99 Euro statt 89,99 Euro (15 Prozent Rabatt) auf der Laifen Website

in Violett erhältlich für 75,99 Euro statt 89,99 Euro (15 Prozent Rabatt) auf der Laifen Website Laifen Wave in der Aluminium-Variante erhältlich für 74,90 Euro statt 99,99 Euro (25 Prozent Rabatt) bei Amazon

in der Aluminium-Variante erhältlich für 74,90 Euro statt 99,99 Euro (25 Prozent Rabatt) bei Amazon Laifen Wave in Blau erhältlich für 59,99 Euro statt 79,99 Euro (25 Prozent Rabatt) bei Amazon

in Blau erhältlich für 59,99 Euro statt 79,99 Euro (25 Prozent Rabatt) bei Amazon Laifen Wave in der Edelstahlvariante erhältlich für 84,99 Euro statt 99,99 Euro (15 Prozent Rabatt) bei Amazon

in der Edelstahlvariante erhältlich für 84,99 Euro statt 99,99 Euro (15 Prozent Rabatt) bei Amazon Laifen P3 Pro in Silber erhältlich für 169,99 Euro statt 199,99 Euro (15 Prozent Rabatt) bei Amazon

in Silber erhältlich für 169,99 Euro statt 199,99 Euro (15 Prozent Rabatt) bei Amazon Laifen P3 Pro in Royal Blue erhältlich für 214 Euro statt 239,99 Euro (11 Prozent Rabatt) auf der Laifen Website

in Royal Blue erhältlich für 214 Euro statt 239,99 Euro (11 Prozent Rabatt) auf der Laifen Website Laifen T1 Pro in Space Grey erhältlich für 134,99 Euro statt 159,99 Euro (15 Prozent Rabatt) auf der Laifen Website

Sowohl bei Amazon als auch auf der Laifen-Website können die Produkte mit kostenlosem Versand bestellt werden. Die Angebote sind wie oben bereits erwähnt bis zum 14. Februar dieses Jahres verfügbar.