VanMoof S6: Neues E-Bike mit vielen kleinen Verbesserungen vorgestellt

Ich fahre schon seit vielen Jahren ein VanMoof, gestartet mit dem S2 und aktuell das S5. Ich habe glücklicherweise von der Insolvenz/Übernahme nichts gespürt, da mein S5 noch kurz vorher ausgeliefert wurde. Nun bringt man unter der Führung von McLaren Applied das neue VanMoof S6 auf dem Markt, das abermals in zwei Varianten erhältlich ist.

Das kann das neue VanMoof S6

Mit dem neuen S6 und S6 Open bringt VanMoof seine nächste E-Bike-Generation an den Start – und zeigt dabei eindrucksvoll, wie man bewährte Stärken weiter verfeinert. Das ikonische Rahmendesign wurde nochmal reduziert und klarer gezeichnet. Speziell das S6 Open richtet sich, wie auch frühere Open-Modelle, gezielt an kleinere Fahrer und Fahrerinnen.

Aber nicht nur außen hat sich was getan: Im Inneren wurde jedes Detail überarbeitet – mit dem Ziel, das Fahrgefühl noch intuitiver, zuverlässiger und unterhaltsamer zu machen. Das Ergebnis ist ein E-Bike, das Fahrer und Fahrerinnen und Straße harmonisch miteinander verbindet.

Dazu kommt: Die S6-Serie erscheint in drei auffälligen neuen Farben, die im Stadtlicht regelrecht leuchten – Electric Blue, Drift Black und Pearl Mint.

„Unser bisher bestes Bike.“, sagt Eliott Wertheimer, Co-CEO von VanMoof. „Wie verbessert man das fortschrittlichste, am besten vernetzte E-Bike auf dem Markt? Wir haben die Antwort gefunden: Indem man alles, was VanMoof ausmacht, nochmal besser macht. Wir haben das Feedback tausender User gesammelt und jedes einzelne Feature weiterentwickelt – von Sicherheit über Zuverlässigkeit bis zur Konnektivität. Am Ende zählt aber vor allem eins: das Fahrgefühl. Und das ist jetzt noch geschmeidiger, schneller und reaktionsfreudiger als je zuvor. Zusammen mit der verbesserten Wartung und dem erweiterten Serviceangebot ist das S6 unsere bisher beste Entwicklung.“

Technische Daten

Integrierter Akku , gemeinsam mit Panasonic entwickelt. 487 Wh Kapazität. 60–150 km Reichweite.

, gemeinsam mit Panasonic entwickelt.

Höchstgeschwindigkeit : bis zu 25 km/h

: bis zu 25 km/h Motor-Drehmoment : 68 Nm

: 68 Nm Reichweite : 60–150 km

: 60–150 km Vier Unterstützungsstufen

Gewicht:

S6: 23,5 kg

S6 Open: 22,5 kg

Raddurchmesser:

S6: 27,5’’ Durchmesser

S6 Open: 24’’ Durchmesser

Feintuning mit Wirkung: Neue Features, bewährte Stärken

Die neue S6-Serie bringt zahlreiche Verbesserungen mit:

Boost Button : Reagiert jetzt schneller und sanfter – für noch mehr Schwung beim Anfahren.

: Reagiert jetzt schneller und sanfter – für noch mehr Schwung beim Anfahren. Gen 6 Kick Lock : Jetzt noch robuster, komplett wasserdicht und mit einem einfachen Fußkick zu bedienen.

: Jetzt noch robuster, komplett wasserdicht und mit einem einfachen Fußkick zu bedienen. Diebstahlschutz 2.0: Noch präziseres Location-Tracking trifft auf die Integration mit Apple Find My (Zertifizierung in Arbeit).

Und mittendrin: Der neue Control Core, das smarte Herzstück des Bikes, das alle Funktionen miteinander verbindet. Es ist das leistungsstärkste System, das je in einem VanMoof verbaut wurde – und sorgt in Kombination mit dem zuverlässigen AutoShift Hub für spürbar sanftere Gangwechsel.

Für noch mehr Komfort bietet VanMoof optional eine „Suspension Seatpost“, also eine Sattelstütze mit Federung – besonders angenehm auf holprigen Straßen. Ebenfalls optional: Ride Plus, das App-Abo mit Extra-Funktionen.

Jetzt vorbestellen – mit exklusivem Diebstahlschutz

Das S6 und das S6 Open sind ab sofort zum Preis von 3.298 Euro erhältlich. Für 150 Euro lässt sich das Wunschmodell reservieren, die Auslieferung beginnt im August. Wer vorbestellt, bekommt obendrauf ein Jahr Diebstahlschutz-Service gratis. Sollte das Rad tatsächlich gestohlen werden, spürt VanMoof es innerhalb von 14 Tagen auf – oder ersetzt es.

Verfügbar ist die neue Serie ab sofort in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Belgien – Großbritannien folgt im Laufe des Jahres. Und wer nicht warten möchte: Die aktuellen Modelle S5 und A5 gibt es jetzt bereits ab 2.998 Euro – mit garantierter 7-Tage-Lieferung in allen VanMoof-Märkten.

Verfügbarkeit und Service

VanMoof-Bikes gibt es online auf www.vanmoof.com oder bei über 130 Vertriebspartnern weltweit. Seit dem Relaunch 2024 läuft der Service über ein stetig wachsendes Netzwerk mit über 250 Partnern in 13 Ländern.