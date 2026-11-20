Über die Wetter-Anwendung Ventusky (App Store-Link) haben wir hier im Blog in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Nun gibt es Neuigkeiten zu vermelden: Ventusky setzt ab sofort auf neue Perspektiven, um das aktuelle und kommende Wetter besser verstehen und analysieren zu können.

Die Wetter-App hat ihr neuestes Update für iOS und Android veröffentlicht und verbindet darin interaktive Wetterkarten, Diagramme und detaillierte Stundentabellen noch enger miteinander. Das Ziel des Entwicklerteams: Wetterdaten übersichtlicher darstellen und gleichzeitig mehr Möglichkeiten bieten, einzelne Entwicklungen im Detail zu verfolgen.

Die interaktive Karte liefert einen geografischen Überblick über die aktuelle und kommende Wetterlage. Nutzer und Nutzerinnen können damit beispielsweise verfolgen, wie sich Regengebiete und Gewitter bewegen, wo bestimmte Temperaturen zu erwarten sind und aus welcher Richtung der Wind kommt.

Diagramme machen Wettertrends sichtbar

Wer wissen möchte, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt, findet die passenden Informationen im Diagramm. Eine neue interaktive Zeitleiste zeigt Temperaturen, Niederschläge und weitere Wetterbedingungen für einen Zeitraum von bis zu 14 Tagen. Dadurch lassen sich Veränderungen schnell erkennen und verschiedene Tage miteinander vergleichen. Die ergänzende Tabelle liefert dazu konkrete Stundenwerte, etwa für Temperatur, Niederschlagsmenge und Windgeschwindigkeit.

Die eigentliche Stärke des Updates liegt in der Verknüpfung der drei Darstellungsformen. Wird im Diagramm ein bestimmter Tag oder eine Uhrzeit ausgewählt, passen sich Karte und Tabelle automatisch an. Dadurch sieht man gleichzeitig, wie die Wetterlage räumlich aussieht und welche konkreten Werte für den ausgewählten Zeitpunkt vorhergesagt werden.

Besonders praktisch ist das Zusammenspiel bei der Planung von Freizeitaktivitäten und Ausflügen: Im Diagramm lässt sich zunächst ein geeigneter Tag finden, während die Karte zeigt, wo mit Regen zu rechnen ist. Die Tabelle verrät anschließend, ob beispielsweise nur ein kurzer Schauer oder mehrere Stunden Niederschlag bevorstehen.

Das Update für Ventusky steht ab sofort als kostenloser Download für iOS und iPadOS 16.0 oder neuer im deutschen App Store bereit. Die Wetter-App benötigt rund 90 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät und kann über ein Premium-Abo, das ab 4,99 Euro/Monat oder 19,99 Euro/Jahr verfügbar ist, mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden.