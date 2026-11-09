Der Elektroniker und Verbraucherschützer Louis Rossmann hat in einer Reihe von YouTube-Videos der letzten zwei Wochen schwere Vorwürfe gegen Apples Verkaufspraxis erhoben. Demnach sollen einzelne Mitarbeiter in US-Stores Kunden in automatisch verlängernde Testabos wie Apple One eingetragen haben, ohne dass diese wirklich wussten, worauf sie sich einlassen.

So läuft die Anmeldung im Store ab

Der Ablauf beginnt harmlos: Wer einen Apple Store in den USA betritt, wird von einem Mitarbeiter gefragt, ob er per QR-Code ein personalisiertes Einkaufserlebnis („Connect and Personalize“) nutzen möchte. Stimmt der Kunde zu, sieht der Mitarbeiter auf seinem firmeneigenen Gerät einige Eckdaten: welche Apple-Hardware vorhanden ist, welche Dienste bereits abonniert sind und welche Angebote sich aufgrund früherer Käufe anbieten.

Anschließend zeigt der Mitarbeiter die passenden Abo-Angebote, die mit den Schaltflächen „Zustimmen“ und „Ablehnen“ erscheinen. Bezahlt wird über die Standardzahlungsmethode im Apple-Konto, sofern sie noch gültig ist. Genau hier setzt die Kritik an.

Der Vorwurf: Zustimmung ohne Aufklärung

Mehrere Informanten berichten Rossmann, dass manche Angestellte die Testversionen aktiviert hätten, ohne zu erklären, dass später automatisch Kosten anfallen. Teils sei der Vorgang hastig durchgezogen worden, teils hätten Mitarbeiter die Tests sogar als „Geschenke“ präsentieren sollen. In einzelnen Fällen soll das Personal die Schaltfläche „Zustimmen“ gleich selbst angetippt haben, ohne den Kunden zu fragen.

Als mögliche Triebfeder gilt eine interne Kennzahl: die „Services Attach Rate“. Zumindest in einigen US-Filialen galt bis Anfang vergangener Woche ein Zielwert von 40 Prozent pro Verkäufer. Anders gesagt: Von zehn Kunden, die beim Gerätekauf beraten wurden, sollten mindestens vier zusätzlich ein Abo abschließen. Wer dieses Ziel erreichen wollte, hatte also einen starken Anreiz, nachzuhelfen.

Zwar verschickt Apple bei jeder neuen Testphase eine E-Mail. Doch wer nicht genau hinschaut, übersieht leicht, dass es sich um ein Abo handelt, das sich später von selbst verlängert.

Kennzahl gestrichen, Mitarbeiter erinnert

Wie MacRumors bestätigt, strich Apple die Kennzahl nur wenige Tage nach Veröffentlichung der Videos. Offiziell begründet das Unternehmen den Schritt damit, dass sie in der Weihnachtszeit weniger Aussagekraft habe, weil viele Kunden Produkte ohnehin als Geschenke kaufen.

Wenig später folgte ein internes Memo an das Einzelhandelsteam. Darin mahnt Apple, die Privatsphäre der Kunden zu achten und stets deren Einwilligung einzuholen, etwa bei Testphasen, beim „Connect and Personalize“-System, bei Anmeldungen zum Upgrade-Programm oder bei Arbeitsfreigaben für die Genius Bar.

Ob die Maßnahmen rein saisonal motiviert waren oder auch eine Reaktion auf Rossmanns Videos sind, lässt sich nicht sicher sagen. Fest steht, dass sie mehrere seiner Kritikpunkte geschickt aufgreifen.

So prüfst du deine Abos

Wer sichergehen will, öffnet auf dem iPhone die Einstellungen und tippt oben auf seinen Namen, danach auf „Abonnements“. Dort stehen alle aktiven Abos samt Testversionen. Per Tipp auf ein einzelnes Abo lässt es sich über mit einem weiteren Klick kündigen.

Wurde bereits abgebucht, kannst du auf reportaproblem.apple.com die Option „Rückerstattung beantragen“ wählen und den Anweisungen folgen. Zusätzlich lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf Kreditkarten- und Kontoauszüge, damit keine unerwarteten Abbuchungen unbemerkt bleiben.