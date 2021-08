Video: Was ist zu tun, wenn man einen AirTag findet?

Die AirTags sind jetzt einige Monate auf dem Markt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Ich selbst habe nur einen AirTag im Einsatz, nämlich am Schlüsselbund, wobei ich bisher noch nie meinen Schlüssel verloren habe. Hoffentlich bleibt das auch so. Doch was ist, wenn der Schlüssel samt AirTag verloren geht und jemand anders diesen findet?

Was zu tun ist, erläutert Apple jetzt noch einmal in einem neuen Support-Video. Zudem könnt ihr euch auf auf die Hilfe-Seiten #HT212227 und #HT210967 klicken.