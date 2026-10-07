Videotürklingel mit HomeKit Secure Video für unter 100 Euro

Apple soll im Laufe des Monats seinen Smart Home Hub vorstellen. Falls ihr schon ein bisschen in diese Richtung schielt, dann darf natürlich eine Videotürklingel mit HomeKit Secure Video nicht fehlen. Und hier gibt es einen Kandidaten, der aus unserer Sicht ganz vorn mitspielt: Die Aqara Smart Videodoorbell G410. Noch heute könnt ihr im Rahmen der Prime Deal Days für nur 99,99 Euro zuschlagen.

Und das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Angebot. Zuletzt gab es die Videotürklingel im Januar für diesen Preis, günstiger wurde sie seit dem Start noch gar nicht verkauft. Zuletzt bewegte sich der Preis zwischen 109,99 und 144,99 Euro.

Ich habe vor dem Umstieg auf die Hue Secure Video Doorbell, die leider immer noch keine Anbindung an Apple Home erhalten hat, unter anderem auch den Vorgänger von Aqara genutzt. Mein Kollege Frederick hat die Aqara G410 aktuell selbst im Einsatz – und natürlich auch HomeKit Secure Video eingerichtet.

So funktioniert die Aqara G410 mit HomeKit Secure Video

Während der Vorgänger noch mit 1080p auskommen musste, liefert die Aqara G410 eine bessere 2K-Auflösung sowie einen mmWave-Sensor, der noch zuverlässiger Bewegungen erkennt. Mit Dualband-WLAN, Thread und Zigbee fungiert die G410 gleichzeitig als Smart-Home-Center, das sowohl Aqara-Zubehör als auch Matter-Geräte von Drittanbietern integriert. Darüber hinaus ist die G410 weiterhin mit HomeKit Secure Video kompatibel – auch im Akku-Modus.

Die Aqara G410 kann entweder per Akku oder über den Klingeldraht betrieben werden. Wer die Möglichkeit zur Festverdrahtung hat, sollte diese Option wählen, denn dann muss man sich keine Sorgen um die Akkulaufzeit und um einen Tausch der Batterien machen

Dank HomeKit Secure Video könnt ihr nicht nur über Apple Home auf das Live-Bild der Kamera zugreifen, sondern mit einem möglicherweise eh schon vorhandenen iCloud+ Abonnement auch Video-Ereignisse ohne zusätzliche Kosten in der iCloud speichern lassen. Ebenso lassen sich Streaming-Optionen und Push-Einstellungen ganz einfach über die Home-App anpassen, auch in Abhängigkeit der Anwesenheit von Personen im Haus. Ebenso kann die Videotürklingel verwendet werden, um HomeKit-Automationen mit anderen Geräten auszulösen.

Angebot Aqara Smart Türklingel Kamera G410 mit Chime, Integrierte Matter Hub,Grau Kompatibilität mit HomeKit Secure Video und allen wichtigen Ökosystemen: Vollständig kompatibilität mit Apple HomeKit Secure Video (HSV) für...

Integrierter Aqara Zigbee & Matter Hub für einfache Gerätesteuerung: Die G410 benötigt keinen zusätzlichen Hub. Diese Türklingel verfügt über...

Die Aqara G400 ist noch ein bisschen günstiger

Wenn es euch nicht auf den allerletzten Euro ankommt, würde ich definitiv zur G410 greifen. Für Budget-bewusste Apple Home User gibt es alternativ noch die Aqara Türklingel-Kamera G400, die ebenfalls mit einem digitalen Chime ausgeliefert wird. Sie ist heute noch für 84,98 Euro erhältlich.

Die Aqara G400 ist stärker auf eine dauerhaft verkabelte Installation ausgelegt: Sie arbeitet ausschließlich kabelgebunden und bietet mit 165 Grad das etwas kleinere Sichtfeld. Verzichten müsst ihr auf mmWave-Radar zur präziseren Bewegungserkennung und die direkten Matter-Funktionen des Chimes, wobei letzteres in einem Apple-Haushalt ohnehin durch einen Apple TV oder HomePod übernommen wird.