Apple bleibt sich seiner Strategie treu und bringt neue Produkte immer freitags auf den Markt. Und da der Konzern zahlreiche neue Geräte angekündigt hat, sind die vier kommenden Freitage besonders spannend. Während ihr drei Termine fix im Kalender eintragen könnt, ist Freitag, der 6. November, noch ein kleines, aber unwahrscheinliches Fragezeichen. So sieht Apples Release-Fahrplan für die nächsten vier Wochen aus.

Freitag, 23. Oktober: Das iPhone Duo kommt

Das iPhone Duo kommt! Schon diesen Freitag liefert Apple das erste faltbare Smartphone an die Kundschaft aus, allerdings muss sich ein Großteil länger gedulden, denn die Verfügbarkeit zum Verkaufsstart war ziemlich gering. Die Lieferzeiten sind bis auf Ende Januar 2027 gestiegen, sodass spontane Käufe gänzlich ausgeschlossen sind.

Freitag, 30. Oktober: Apple HomePod mini 2 startet

Nachdem das iPhone Duo die volle Aufmerksamkeit erhalten hat, geht es gemächlich weiter. Der HomePod mini 2 ist ein eher kleines Upgrade, jedoch hat es sich Apple nicht nehmen lassen, den Preis kräftig anzuheben. Dafür gibt es neben neuen Farben auch die Möglichkeit, vier HomePods mit dem neuen Apple TV 4K, das später startet, für Surround-Sound zu koppeln.

Freitag, 6. November: MacBook Pro, iMac und iPad mini 8

Da Apple das neue MacBook Pro, den neuen iMac und das neue iPad mini 8 erst Ende Oktober vorstellt, ist dieses Datum noch nicht fix. Die Gerüchte besagen aber, dass Apple den 6. November als Verkaufsstart anpeilt, was auch perfekt in den Release-Plan passt. Besonders spannend dürfte das MacBook Pro sein, denn hier stehen mit einem OLED-Display, Touchscreen-Support und einem aufgefrischten Design wohl die größten Upgrades an. Für den iMac steht nur ein Chip-Upgrade an, das iPad mini 8 hingegen soll ein neues Display, eine neue FaceTime-Kamera und ein optimiertes Lautsprechersystem erhalten.

Freitag, 13. November: HomeView und Apple TV 4K starten

Es verwundert, dass Apple das Apple TV 4K der 4. Generation deutlich später auf den Markt bringt als den HomePod mini 2. Immerhin gibt es die neuen Surround-Sound-Funktionen nur im Zusammenspiel beider neuen Geräte. Abgesehen vom fast unverschämten Preis bietet das Apple TV 4K erstmals drei Fernfeldmikrofone, mit denen sich Siri auch ohne die Fernbedienung auf Zuruf bedienen lässt. Der A19-Chip und die doppelt so schnelle GPU sorgen zudem für einen ordentlichen Performance-Schub.

Hierzulande müssen wir uns am 13. November mit dem Apple TV 4K begnügen, denn Apple HomeView startet nicht in Deutschland. Das Smart-Home-Display ist so eng mit Siri AI verzahnt, dass ein Release in Deutschland ohnehin keinen Sinn macht. Dennoch wollen wir euch HomeView ausführlich vorstellen, sodass wir keine Kosten und Mühen gescheut haben und kurzerhand nach London fliegen, um ein HomeView dort zu kaufen.

Vier Wochen Apple-Party

Das Jahresende ist für Apple noch einmal eine große Party, denn zahlreiche Produktneuheiten kommen endlich auf den Markt. Weitere Neuheiten sind in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten. Der nächste Schwung neuer Apple-Geräte ist für Anfang 2027 angesetzt.