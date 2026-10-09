Vier Meter langer Philips Hue Leuchtstreifen für nur 39 Euro

Für Nachrichten rund um Philips Hue haben wir ja den Hueblog, aber ab und an gibt es auch Nachrichten, die wir auch hier auf appgefahren.de mit euch teilen müssen. Und da zählt das aktuelle Angebot rund um den Philips Hue Flux bei MediaMarkt und Saturn definitiv dazu. Ihr bekommt einen vier Meter langen Leuchtstreifen mit Gradient-Funktion für nur 39 Euro. Bei einer Abholung im Markt oder einer Bestellung von zwei Stück fallen keine Versandkosten an, ansonsten kommen noch 2,99 Euro dazu. Der Preisvergleich liegt aktuell bei mehr als 62 Euro.

Matter ist bei Leuchtstreifen nicht die beste Wahl

Anders als die Hue-Produkte aus 2026 hat der im vergangenen Jahr veröffentlichte Hue Flux Leuchtstreifen noch kein Matter over Thread verbaut. Die Einbindung ins Smart Home erfolgt im Normalfall über die Hue Bridge (Pro), prinzipiell möglich ist auch eine direkte Verbindung zu anderen Zigbee-fähigen Zentralen. Eine direkte Steuerung per Bluetooth und der Hue-App ist ebenso möglich.

Eine direkte Verbindung mit Matter ist, anders als bei Leuchtstreifen von Govee, nicht möglich. Für mich ist das aber gar kein echtes Kriterium, denn dann würde man dem Philips Hue Flux zahlreiche Funktionen nehmen. Insbesondere bietet Matter immer noch keine Unterstützung für Farbverläufe. Doch gerade das ist es ja, was den Leuchtstreifen von Philips Hue zu so einem tollen Stimmungslicht macht. Es ist einfach unglaublich einfach, die Farben auf dem Farbkreis in der Hue-App zu platzieren und so einen perfekten Farbverlauf über die gesamte Länge des Leuchtstreifens zu erzeugen.

Die wichtigsten technischen Details auf einen Blick

In dieser Länge ist der Hue Flux Lightstrip 1.600 Lumen hell, was ein absolut solider Wert ist. Anders als bei supergünstigen Leuchtstreifen hat Philips Hue nämlich echte warmweiße und kaltweiße LEDs verbaut. Ihr könnt den Leuchtstreifen alle 16,6 Zentimeter kürzen und auch verschiedenes Zubehör verwenden, um ihn zu verlängern oder flexibel zu verlegen.

Für eine sichtbare Montage ist der Hue Flux aufgrund der LED-Abstände nicht unbedingt geeignet. Der Abstand zwischen den einzelnen LEDs beträgt ungefähr 2,75 Zentimeter.

Ein Blick auf die Preise der Vergangenheit

Philips Hue ist ja die absolute Premium-Marke, was smarte Beleuchtung angeht. Gerade mit 2025 eingeführten Leuchtstreifen hat man sich aber in die richtige Richtung bewegt, vor allem wenn dann noch Angebote wie aktuell hinzu kommen.

Ein kleiner Vergleich gefällig? Für den Vorgänger, den technisch vergleichbaren Philips Hue Ambiance Gradient Lightstrip, hat man noch über 100 Euro bezahlt – dafür aber nur 2 Meter bekommen. Zusammen mit zwei Verlängerungen wäre man bei weit über 200 Euro gelandet. Jetzt bekommt ihr 4 Meter für 39 Euro…