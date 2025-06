visionOS 26: Unterstützung für PlayStation-, Xbox- und Spatial-Controller geplant

Die diesjährige WWDC 2025 steht in den Startlöchern: Am Montag, den 9. Juni, dürfte Apple im Rahmen einer üblichen Keynote wieder zahlreiche neue Software-Updates bekanntgeben. Wie das Team von 9to5Mac nun erfahren haben will, soll es auch bedeutende Neuerungen für das Betriebssystem des eigenen Apple Vision Pro-Headsets, visionOS in Version 26, geben.

Wie 9to5Mac berichtet, wird die kommende Version von visionOS den Controller-Support deutlich erweitern und dabei nicht nur die beliebten Gamepads der PlayStation und der Xbox unterstützen, sondern auch eine neue Eingabemethode in Form von Spatial Controllern integrieren. Der Controller-Support bestand laut 9to5Mac bereits seit visionOS 1.0, wurde aufgrund von Einschränkungen allerdings kaum von Entwicklerteams genutzt. 9to5Mac erklärt weiter:

„Sobald du einen kompatiblen Gamecontroller gekoppelt hast, kannst du sogar die Tastenbelegung für bestimmte Titel anpassen. Neu ist, dass Apple nun daran arbeitet, diese Unterstützung aktiv zu fördern und auszuweiten, unter anderem durch Benachrichtigungen an den Nutzer, wenn dieser im Begriff ist, einen Titel zu erwerben, der PlayStation-, Xbox- oder MFi-Controller erfordert, oder auch einen Titel zu erwerben, der speziell Spatial Controllers erfordert, die bewegungsempfindlich sind und speziell für die 3D-Interaktion entwickelt wurden. Dies wäre ein Schritt über das derzeitige ‚Controller erforderlich‘-Symbol hinaus, das im visionOS App Store angezeigt wird, wenn ein Spiel einen Bluetooth-Controller erfordert.“

Dies würde bedeuten, dass Spiele, die für das Apple Vision Pro-Headset verfügbar gemacht werden, bald die gleichen Konsolen-Controller nutzen könnten, die bereits auf anderen Apple-Geräten unterstützt würden, „jedoch mit einer neuen Systemerkennung innerhalb des App Stores und visionOS“, so 9to5Mac.

Der Apple-Blog legt sich allerdings nicht fest, wann genau diese neue Controller-Offensive für das Apple Vision Pro-Headset angekündigt wird. Es wäre denkbar, dass Apple nach einigen Vorbereitungen im Hintergrund das Feature in der nächsten Woche während der WWDC 2025 bekanntgibt, aber es sei laut 9to5Mac auch möglich, dass dies erst „später im Jahr“ geschehen werde.

Der neue Spiele-Fokus für das Apple Vision Pro würde sich mit Berichten decken, die davon ausgehen, dass Apple für iOS 26, macOS 26 und mehr eine eigene Spiele-App veröffentlichen wird, die als zentraler Launcher für alle Spiele dienen soll, inklusive Apple Arcade, App Store und Titel, die außerhalb des App Stores unter macOS installiert wurden. Mit Game Center-ähnlichen Erfolgen und möglicherweise auch einer Integration für iMessage und FaceTime zur Kommunikation innerhalb eines Spiels könnte das Unternehmen Gaming auf Apple-Plattformen deutlich attraktiver gestalten. Die neuen Features für Controller unter visionOS wären daher eine gelungene Ergänzung.