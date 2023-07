VMware Fusion 2023: Stark optimierte Windows-Performance auf dem Mac

Wer darauf angewiesen ist, ein alternatives Betriebssystem, beispielsweise Windows 10, auf dem Mac zu nutzen, kann zu einer Software wie VMware Fusion greifen. Das Programm steht in direkter Konkurrenz zu Parallels und Co. und wird regelmäßig aktualisiert. Auch in den letzten Monaten war das Entwicklerteam von VMware fleißig und hat nun eine Vorabversion für die Mac-Anwendung bereitgestellt. Wie schon bei den Vorgängerversionen ist auch dieses Release kostenfrei im privaten Bereich nutzbar.

Bei der Aktualisierung handelt es sich um die VMware Fusion Tech Preview 2023, einer kostenlosen Testversion des Virtualisierungs-Tools. Das Team von VMware berichtet dazu auf der entsprechenden Produkt- und Community-Seite:

„Durch die Teilnahme an diesem Public Tech Preview-Programm tragen Sie dazu bei, die Zukunft von VMware Fusion zu gestalten. Sie erhalten frühzeitigen Zugriff auf Software, die einige Funktionen und Technologien vorstellt, die für zukünftige Versionen von Fusion Player oder Fusion Pro in Betracht gezogen werden könnten. Ihre aktive Teilnahme wird uns dabei helfen, diese Lösungen weiterzuentwickeln und sie in unsere zukünftigen Angebote zu integrieren.“

Unterstützung für 3D-Spiele unter Windows

In der neuen Fusion-Version hat das Entwicklerteam von VMware vor allem an der Performance von virtualisierten Windows-Betriebssystemen gearbeitet. So wird beispielsweise die 3D-Grafik-Beschleunigung von Windows 11 auf Macs mit Apple Silicon-Chips unterstützt, so dass sich auf DirectX basierende 3D-Spiele mit hoher Geschwindigkeit und Wiedergabetreue nutzen lassen. Auf diese Weise soll auch ein Gamer-Publikum angesprochen werden, das nicht auf Produktivitäts-Apps unter Windows setzt, sondern ein Spiele- und Multimedia-Erlebnis sucht.

Darüber hinaus sollen sich in der neuen VMware-Version unter Windows 11 auch viele der VMware Tools auf Macs mit Apple-Prozessoren verwenden lassen. Ein Beispiel ist eine Drag-and-Drop-Unterstützung zwischen der Mac- und Windows-Umgebung. Auch die Inhalte der Zwischenablage sollen sich mit der VMware Fusion Tech Preview 2023 problemlos zwischen dem Mac- und Windows-System austauschen lassen, zudem gibt es eine verbesserte Verschlüsselung der virtuellen Maschinen.

Wer die VMware Fusion Tech Preview 2023 auf dem eigenen Mac ausprobieren möchte, kann sich das kostenlose Preview auf der Website von VMware herunterladen. In einer eingerichteten Community im Forum des Entwickerteams lässt es sich dann über Bugs, Features und mehr austauschen.